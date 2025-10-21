Трамп підписав з прем’єром Австралії угоду про постачання до США рідкісноземельних мінералів

Президент США Дональд Трамп та прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз підписали угоду, за якою Австралія постачатиме до США рідкісноземельні мінерали.

Про це повідомляє Washington Post.

Трамп розповів, угоду узгоджували «протягом чотирьох-п'яти місяців», а Албаніз назвав документ «трубопроводом на суму 8,5 мільярда доларів» для підтримки низки проєктів між США та Австралією.

За інформацією Білого дому, упродовж наступних шести місяців США та Австралія мають намір інвестувати понад 3 мільярди доларів у «критично важливі проєкти» з видобутку корисних копалин. Вартість видобувних ресурсів оцінюють у 53 мільярди доларів.

Крім того, Австралія погодилася придбати у США безпілотні підводні апарати Anduril на суму 1,2 мільярда доларів та першу партію гелікоптерів Apache на суму 2,6 мільярда доларів у межах окремої угоди.

Також планується, що австралійські пенсійні фонди збільшать інвестиції у Сполучених Штатах до 1,44 трильйона доларів до 2035 року, що майже на 1 трильйон доларів більше, ніж за нинішній рівень.

Як зазначає Washington Post, угода з Австралією є частиною зусиль адміністрації Трампа забезпечити альтернативу китайським рідкісноземельним матеріалам.

Китай обмежив постачання рідкісноземельних матеріалів для США через мита Трампа. У спробі посилити тиск на Пекін президент США 10 жовтня оголосив про нові 100-відсоткові тарифи на Китай і пригрозив скасувати заплановану зустріч із китайським лідером Сі Цзіньпіном.