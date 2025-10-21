Авторизация

Китай уперше за 22 роки скасує податкові пільги на платину: причина

 

Китай поступово скасує податкові пільги на платину, які були чинними з 2003 року. Про це у п'ятницю повідомило Міністерство фінансів КНР.

Згідно із заявою, з 1 листопада уряд почне стягувати податок на додану вартість (ПДВ) з продажу платини, виробленої всередині країни та імпортованої, а також з імпорту платинових ювелірних виробів.

За імпортну платину, продану через Zhongbo Shijin Technology and Trade Co. через Шанхайську біржу золота, податкові органи виписуватимуть спеціальні рахунки-фактури ПДВ.

Bloomberg пов'язує зміну в оподаткуванні платини з прагненням Китаю зібрати більше коштів для підтримки сектору вітроенергетики.

Так, у тій же заяві оголошено про 50% знижку на ПДВ на продукцію, що використовується у морській вітроенергетиці. Ця норма набуде чинності з листопада і триватиме до кінця 2027 року.

У понеділок спотові ціни на платину впали більш ніж на 3% на тлі загального зниження вартості дорогоцінних металів через ослаблення торгової напруженості між США та Китаєм.

Китай - найбільший у світі споживач платини. Раніше Bloomberg писав, що у квітні китайські ювеліри та інвестори імпортували рекордні 11,5 тонн цього дорогоцінного металу.

Аналітики Bloomberg Intelligence прогнозують, що попит на платину, яка використовується в каталітичних нейтралізаторах та лабораторному устаткуванні, перевищить пропозицію до кінця цього десятиліття.

Через дефіцит платини у червні ціни на цей дорогоцінний метал злетіли до максимуму з 2014 року, перевищивши $1400 за унцію.

У жовтні ціни на платину досягли нового максимуму - понад $1600 за унцію. Еconomic Тimes прогнозує, що платина може ненадовго перевищити позначку $1800, перш ніж скоригуватися на рівні $1300.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Китай
 

