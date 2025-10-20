Фінансові новини
- 20.10.25
- 18:35
- RSS
Шість російських регіонів «проїли» резерви
17:56 20.10.2025 |
Повноцінна бюджетна криза наближається до російських регіонів, які у 2025 році зіткнулися з помітним падінням податкових надходжень і були змушені використати всі грошові резерви, щоб сплатити зобов'язання за видатками.
Про це пише The Moscow Times.
"Станом на 1 вересня шість суб'єктів РФ мали залишки на банківських рахунках, що покривали менше 1% затвердженого на рік бюджету - тобто могли дозволити собі за рахунок резервів не більше 2-3 днів витрат", - пише видання.
За даними рейтингового агентства "Експерт РА", Архангельська область з населенням близько 1 млн людей і річним бюджетом 156 млрд рублів мала у резерві всього 50 млн рублів - суму, еквівалентну 0,03% затверджених витрат на рік.
У Калмикії залишилося лише 40 млн рублів на рахунках, або 0,1% від річних витрат.
Резерви Волгоградської області впали до 100 млн рублів, або 0,04% від річних витрат. У Бєлгородської області на рахунках залишилося лише 200 млн рублів, або 0,1% від необхідної на рік суми.
Менше 0,5% від річного бюджету - один-два дні витрат - тримали у резерві Ульяновська область (500 млн рублів) та Іркутська область (900 млн рублів).
До 1 млрд рублів опустилися резерви Мурманської області: її запасів вистачить на два дні витрат, або 0,7% річного бюджету, говориться у повідомленні.
Перше півріччя російські регіони завершили з діркою у консолідованому бюджеті на 397,8 млрд рублів, який до кінця вересня зріс до 724,8 млрд, пише The Moscow Times.
Чемпіонами за дефіцитом стали Кемеровська область (34% від доходів), Архангельська область (31%), Комі (30%), Мурманська (28%), Вологодська (25%) та Іркутська області (24,6%), оцінювала раніше економіст Наталя Зубаревич.
Ситуація з регіональними бюджетами "важка" і до кінця року лише погіршиться, У грудні будуть великі витрати на закриття держконтрактів, говориться у публікації.
