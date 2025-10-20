Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 18:35
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Іспанія хоче ініціювати відмову від сезонного переведення годинників на рівні ЄС
17:43 20.10.2025 |
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не бачить сенсу у переведеннях годинників та що він поверне це питання на обговорення на рівні ЄС.
Як повідомляє El Pais, пише "Європейська правда", про це Санчес заявив у відеозверненні через чергове наближення дати осіннього переведення годинників.
Прем'єр заявив, що вважає практику застарілою та що буде знову порушувати це питання у ЄС.
"Чесно кажучи, я вже не бачу у цьому сенсу. У всіх опитуваннях серед іспанців та європейців більшість - проти переведення стрілок", - сказав Санчес.
Він нагадав, що шість років тому Європарламент вже голосував на користь такої пропозиції.
Санчес зазначив, що Іспанія порушить це питання на засіданні Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики цього тижня, аби стрілки перестали переводити з 2026 року.
Питання не було у початковому порядку денному, але іспанський міністр Йоан Гройсар у ремарках перед початком зустрічі сказав, що попросив про його розгляд, аби "поновити дебати щодо економії часу з денним світлом".
Іспанія планує наводити аргументи про те, що відмову від переведення стрілок підтримує більшість населення країн ЄС, що доказів заощадження електроенергії завдяки переведенню стрілок бракує, а також - що сезонна зміна часу негативно впливає на комфорт і здоров'я людей.
Раніше про намір порушити питання зі скасуванням сезонного переведення стрілок лунала і від Литви, яка головуватиме у ЄС через рік.
Ідея скасування літнього часу, коли стрілки годинника переводяться на годину вперед у період з кінця березня до кінця жовтня, обговорюється в ЄС з 2010-х років.
Європейська комісія та Європарламент підтримують ідею скасування літнього часу, але більшість країн-членів ще не приєдналися до неї.
Прихильники переведення стрілок вважають, що це дозволяє ефективніше використовувати довгі літні дні. Критики наводять аргументи про шкоду для здоров'я.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Рада ЄС погодила відмову від газу з РФ з 2028 року
ТОП-НОВИНИ
|У ЄС пропонують новий план для розблокування вступу України та інших: приєднатися без повного права голосу — FT
|В ЄС пропонують змінити правила, щоб прискорити вступ нових країн - Politico
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Шість російських регіонів «проїли» резерви
|Каллас: вже 25 країн ЄС будуть сторонами Спецтрибуналу з розслідування злочинів агресії РФ
|Іспанія хоче ініціювати відмову від сезонного переведення годинників на рівні ЄС
|Рада ЄС погодила відмову від газу з РФ з 2028 року
|У Франції вважають, що «репараційних позик» Україні досить, щоб захищатися три роки
|Найбільший російський виробник титану переходить на скорочений робочий тиждень
Бізнес
|Apple представила оновлену гарнітуру Vision Pro: чип M5 та подвійний ремінець за $3500
|Apple представила 14-дюймовий MacBook Pro з процесором M5: +20% швидкодії за ту ж ціну
|На смартфонах Xiaomi з'явився «ПозикоБот»: що це таке і як його вимкнути
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох