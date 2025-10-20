Авторизация

Іспанія хоче ініціювати відмову від сезонного переведення годинників на рівні ЄС

 

Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що не бачить сенсу у переведеннях годинників та що він поверне це питання на обговорення на рівні ЄС.

Як повідомляє El Pais, пише "Європейська правда", про це Санчес заявив у відеозверненні через чергове наближення дати осіннього переведення годинників.

Прем'єр заявив, що вважає практику застарілою та що буде знову порушувати це питання у ЄС.

"Чесно кажучи, я вже не бачу у цьому сенсу. У всіх опитуваннях серед іспанців та європейців більшість - проти переведення стрілок", - сказав Санчес.

Він нагадав, що шість років тому Європарламент вже голосував на користь такої пропозиції.

Санчес зазначив, що Іспанія порушить це питання на засіданні Ради ЄС з питань транспорту, телекомунікацій та енергетики цього тижня, аби стрілки перестали переводити з 2026 року.

Питання не було у початковому порядку денному, але іспанський міністр Йоан Гройсар у ремарках перед початком зустрічі сказав, що попросив про його розгляд, аби "поновити дебати щодо економії часу з денним світлом".

Іспанія планує наводити аргументи про те, що відмову від переведення стрілок підтримує більшість населення країн ЄС, що доказів заощадження електроенергії завдяки переведенню стрілок бракує, а також - що сезонна зміна часу негативно впливає на комфорт і здоров'я людей.

Раніше про намір порушити питання зі скасуванням сезонного переведення стрілок лунала і від Литви, яка головуватиме у ЄС через рік.

Ідея скасування літнього часу, коли стрілки годинника переводяться на годину вперед у період з кінця березня до кінця жовтня, обговорюється в ЄС з 2010-х років.

Європейська комісія та Європарламент підтримують ідею скасування літнього часу, але більшість країн-членів ще не приєдналися до неї.

Прихильники переведення стрілок вважають, що це дозволяє ефективніше використовувати довгі літні дні. Критики наводять аргументи про шкоду для здоров'я.
Ключові теги: Іспанія, ЄС
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

