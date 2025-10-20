Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Найбільший російський виробник титану переходить на скорочений робочий тиждень

 

Найбільший російський виробник титану "ВСМПО-Авісма" з 1 грудня переведе частину співробітників на 4-денний робочий тиждень, тобто у режим неповної зайнятості.

Про це повідомляє The Moscow Times.

Мова йде про тих, хто не задіяний у ключових виробничих процесах, - в основному це адміністративний персонал.

В "ВСМПО-Авісма" назвали цей крок "непростим", але необхідним для збереження "операційної стабільності". Там заявили, що це дозволить утримати команду, підготуватися до відновлення ринку і запропонувати співробітникам додаткове навчання.

Режим неповного робочого тижня діятиме до 31 травня 2026 року. Водночас компанія запевнила, що виконуватиме зобов'язання перед клієнтами і партнерами, "зберігаючи позиції лідера світового ринку титану".

У червні правитель Кремля цікавився станом підприємства, і керівник держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов визнавав, що завантаження виробництва впало. Він пояснив це зокрема замороженням спільного підприємства з Boeing.

"ВСМПО-Авісма" - найбільший у світі виробник титану, який також забезпечує 90% випуску цього металу в Росії. Компанія має повний технологічний цикл: від переробки сировини до випуску готових виробів з високим ступенем механічної обробки.
За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7565
  0,0257
 0,06
EUR
 1
 48,6630
  0,0994
 0,20

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6800  0,06 0,16 41,7100  0,06 0,16
EUR 48,5500  0,17 0,35 48,5800  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес