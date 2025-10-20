Фінансові новини
Найбільший російський виробник титану переходить на скорочений робочий тиждень
15:52 20.10.2025 |
Найбільший російський виробник титану "ВСМПО-Авісма" з 1 грудня переведе частину співробітників на 4-денний робочий тиждень, тобто у режим неповної зайнятості.
Про це повідомляє The Moscow Times.
Мова йде про тих, хто не задіяний у ключових виробничих процесах, - в основному це адміністративний персонал.
В "ВСМПО-Авісма" назвали цей крок "непростим", але необхідним для збереження "операційної стабільності". Там заявили, що це дозволить утримати команду, підготуватися до відновлення ринку і запропонувати співробітникам додаткове навчання.
Режим неповного робочого тижня діятиме до 31 травня 2026 року. Водночас компанія запевнила, що виконуватиме зобов'язання перед клієнтами і партнерами, "зберігаючи позиції лідера світового ринку титану".
У червні правитель Кремля цікавився станом підприємства, і керівник держкорпорації "Ростєх" Сергій Чемезов визнавав, що завантаження виробництва впало. Він пояснив це зокрема замороженням спільного підприємства з Boeing.
"ВСМПО-Авісма" - найбільший у світі виробник титану, який також забезпечує 90% випуску цього металу в Росії. Компанія має повний технологічний цикл: від переробки сировини до випуску готових виробів з високим ступенем механічної обробки.
