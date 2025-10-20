Ізраїль повернувся до припинення вогню у Cекторі Гази

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) після авіаударів по Сектору Гази оголосила повернення до дотримання умов припинення вогню. "За розпорядженням політичного керівництва та після серії потужних ударів у відповідь на порушення з боку ХАМАС Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала повторне виконання умов перемир'я", - йдеться у заяві, опублікованій увечері в неділю, 19 жовтня.

Удари Ізраїлю по Сектору Гази

Досягнута угода про припинення вогню опинилася під загрозою зриву. Вранці 19 жовтня ізраїльська армія звинуватила палестинське терористичне угруповання ХАМАС у порушенні припинення вогню, внаслідок якого двоє ізраїльських солдатів загинули. У відповідь Ізраїль завдав ударів по десятках цілей ХАМАСу по всьому Сектору Гази та призупинив доставку гуманітарної допомоги до регіону.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху розпорядився "діяти з максимальною жорсткістю проти терористичних цілей у Секторі Гази". Міністр оборони країни Ісраель Кац попередив, що ХАМАС "заплатить високу ціну" за "кожний постріл по ізраїльським солдатам" та "кожне порушення режиму припинення вогню".

За даними ХАМАС, внаслідок авіаударів у відповідь Ізраїлю в Секторі Гази загинули щонайменше 45 людей, серед яких журналісти та діти. Про таку кількість загиблих повідомили агентству AFP чотири лікарні в Секторі Гази.