Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 12:51
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
|
|
"Почніть з того місця, де ви перебуваєте. Застосовуйте те, що у вас є, і робіть все, що у ваших силах"
Артур Еш
Трамп зупинив виплати Колумбії та назвав її президента «лідером наркобізнесу»
12:10 20.10.2025 |
Дональд Трамп звинуватив президента Колумбії Густаво Петро в заохоченні масштабного виробництва наркотиків та оголосив про припинення фінансових виплат цій країні.
Відповідний допис президент США розмістив у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.
Трамп назвав Петро «лідером незаконного наркобізнесу», який «активно заохочує масове виробництво наркотиків» і «не робить нічого, щоб зупинити це», хоча США надавали Колумбії великі виплати й субсидії.
«Відсьогодні ці виплати та будь-яка інші форми виплат чи субсидій Колумбії більше не здійснюватимуться», - вказав глава Білого дому.
За його словами, виробництва наркотиків з метою продажу величезних обсягів Сполучених Штатах «спричиняє смерть, руйнування й хаос».
Також Трамп зауважив, що «дуже непопулярному лідерові» Петро слід негайно «закрити ці поля смерті, інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це не буде зроблено гарно».
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Трамп зупинив виплати Колумбії та назвав її президента «лідером наркобізнесу»
|Південна Корея до кінця року поставить на бойове чергування балістичну "ракету-монстра" Hyunmoo-5
|Чорногорія планує невдовзі запровадити візи для росіян - Politico
|Каллас прогнозує затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії 23 жовтня
|Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський
|Республіка Сербська призначила тимчасову президентку та офіційно підтвердила відставку Додіка
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками