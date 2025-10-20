Трамп зупинив виплати Колумбії та назвав її президента «лідером наркобізнесу»

Дональд Трамп звинуватив президента Колумбії Густаво Петро в заохоченні масштабного виробництва наркотиків та оголосив про припинення фінансових виплат цій країні.

Відповідний допис президент США розмістив у своїй соцмережі Truth Social, передає Укрінформ.

Трамп назвав Петро «лідером незаконного наркобізнесу», який «активно заохочує масове виробництво наркотиків» і «не робить нічого, щоб зупинити це», хоча США надавали Колумбії великі виплати й субсидії.

«Відсьогодні ці виплати та будь-яка інші форми виплат чи субсидій Колумбії більше не здійснюватимуться», - вказав глава Білого дому.

За його словами, виробництва наркотиків з метою продажу величезних обсягів Сполучених Штатах «спричиняє смерть, руйнування й хаос».

Також Трамп зауважив, що «дуже непопулярному лідерові» Петро слід негайно «закрити ці поля смерті, інакше Сполучені Штати закриють їх за нього, і це не буде зроблено гарно».