Південна Корея до кінця 2025 року почне розгортати нові балістичні ракети Hyunmoo-5, які вважаються найпотужнішими у світі неядерними ракетами. Про це пише Defence Blog із посиланням на слова міністра оборони країни Ан Гю Бака.

Hyunmoo-5, яку південнокорейські ЗМІ називають "ракетою-монстром", була вперше представлена під час Дня збройних сил у 2024 році. Ракета належить до класу "земля-земля" та має твердопаливний двигун для швидкого запуску. За попередніми даними, її маса становить близько 36 тонн, довжина - близько 16 м, а діаметр - 1,6 м.

Ключовою особливістю Hyunmoo-5 є здатність нести надважку боєголовку вагою близько 8-9 тонн, спеціально призначену для ураження та знищення глибоких підземних бункерів (понад 100 м) та командних центрів Північної Кореї. Хоча з такою важкою боєголовкою її дальність оцінюється в межах 300 км, існує варіант із легшою боєголовкою (близько 1 тонни), який, за деякими даними, може мати дальність понад 3000-5500 км, що робить її балістичною ракетою середньої дальності.

За словами Ан Гю Бака, ракета наразі проходить інтеграцію у збройні сили і буде готова до розгортання наприкінці року. Міністр зазначив, що залп із 15-20 таких ракет може спричинити руйнування, які за масштабом співставні або навіть перевищують наслідки удару тактичного ядерного озброєння. Він наголосив, що Hyunmoo-5 - це зброя, здатна забезпечити рівень стримування, порівнянний із ядерним.

Система входить до програми "Корейське масове покарання і відплата" (KMPR), яка є одним із трьох ключових елементів національної стратегії стримування поряд з "Ланцюгом знищення" та системою протиповітряної та протиракетної оборони Кореї (KAMD).

Очільник оборонного відомства також прокоментував останні дії Північної Кореї, зокрема демонстрацію міжконтинентальної балістичної ракети "Hwasong-20". За його словами, є ознаки підготовки до її випробувального запуску протягом року, хоча масового виробництва цієї МБР поки не зафіксовано.

Міністр наголосив, що Сеул планує й надалі збільшувати дальність та вантажопідйомність своїх ракетних систем у межах стратегії посилення обороноздатності. За його словами, Південна Корея продовжуватиме зміцнювати оборонну готовність шляхом розширення кількості комплексів наступного покоління.