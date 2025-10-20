Авторизация

Чорногорія планує невдовзі запровадити візи для росіян - Politico

 

Чорногорія «дуже скоро» запровадить візи для росіян і хоче допомоги ЄС у боротьбі з російською дезінформацією, оскільки балканська країна прагне до членства в блоці.

Про це заявив президент країни Яков Мілатович в інтерв'ю Politico, передає Укрінформ.

«Ми намагаємося якнайдовше відкладати (запровадження віз - ред.), щоб зберегти наш туристичний сектор», - розповів Мілатович.

Водночас він додав, що дуже стурбований припливом російських грошей, і що країна «дуже скоро» погодить візовий режим з Євросоюзом.

Зараз росіяни можуть в'їжджати до Чорногорії без візи на строк до 30 днів, вони залишаються найбільшими іноземними інвесторами у країні.

Чорногорія також прагне отримати допомогу ЄС у боротьбі з російською дезінформацією, з якою, за словами Мілатовича, країна стикається «щодня». Чорногорія подала заявку на вступ до ЄС у 2008 році та набула статусу кандидата у 2010 році. Відтоді вона закрила сім із 33 кластерів про вступ і планує закрити ще п'ять до грудня. Наразі країна поставила собі за мету вступити до ЄС до 2028 року.

Мілатович заявив, що «зловмисний вплив третіх країн» може становити ризик для вступу Чорногорії, і закликав ЄС бути проактивним у протидії таким загрозам.

«Я дуже сподіваюся, що в майбутньому ми отримаємо більшу підтримку від ЄС, щоб реально боротися з дезінформацією та неправдивою інформацією. Іноді я відчуваю, що проєвропейські політики в регіоні Західних Балкан дещо залишені без уваги партнерами в ЄС», - сказав Мілатович, додавши, що він говорив про це з політиками Євросоюзу та представниками країн-членів блоку.
 

