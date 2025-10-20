Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Каллас прогнозує затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії 23 жовтня

 

Новий, 19-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії може бути затверджений у четвер, 23 жовтня.

Про це заявила висока представниця ЄС у закордонних справах та з питань оборони Кая Каллас перед початком засідання Ради ЄС у закордонних справах у Люксембурзі 20 жовтня, передає кореспондентка "Європейської правди".

Каллас переконана, що 19-й пакет санкцій затвердять 23 жовтня.

"Цього тижня ми очікуємо ухвалення 19-го пакета санкцій", - повідомила Каллас.

Вона констатувала, що пакет буде затверджено, "на жаль, не сьогодні".

"У четвер відбудеться засідання лідерів", - додала висока представниця ЄС.

Каллас підкреслила, що у ЄС бачать "зусилля президента Трампа, спрямовані на досягнення миру в Україні".

"Всі ці зусилля вітаються, але ми не бачимо, щоб Росія справді прагнула миру. Росія розуміє лише силу і погоджується на переговори лише тоді, коли її реально змушують це зробити. Наразі ми цього не бачимо", - підсумувала головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", 18 жовтня Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Раніше ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи. Але інші уряди ЄС не погодилися з цим.

Наразі 19-й пакет санкцій блокує лише Словаччина, яка вимагає розглянути це питання на саміті лідерів ЄС 23 жовтня.
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

