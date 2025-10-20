Республіка Сербська призначила тимчасову президентку та офіційно підтвердила відставку Додіка

Парламент Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині у суботу, 18 жовтня, призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, вперше офіційно визнавши відставку Милорада Додіка, якому державний суд заборонив займатися політикою.

Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.

Зазначається, що Ана Трішич Бабич, близька соратниця Додіка, виконуватиме обов'язки президента до нових виборів, які відбудуться 23 листопада. Парламент також скасував низку сепаратистських законів, ухвалених торік після того, як Додіка звинуватили у невиконанні рішень міжнародного посланця та конституційного суду.

У Державному департаменті США привітали рішення парламенту, назвавши його результатом зусиль, спрямованих на «розрядку кризи в Боснії і Герцеговині».

«Сполучені Штати вітають дії Народної скупщини Республіки Сербської, які підтверджують стабільність у Боснії і Герцеговині. Це також відкриває шлях до конструктивного партнерства зі США, заснованого на взаємних інтересах, економічному потенціалі та спільному процвітанні», - заявив старший співробітник Бюро Держдепу з питань Європи та Євразії Брендан Ханрахан.

Водночас Додік наполягає, що Республіка Сербська не змінить своєї політики, а відокремлення від Боснії і Герцеговини залишається його метою. Проте він зазначив, що координуватиме дії з іноземними партнерами. Reuters уточнює, що проросійський політик, який прагне приєднання Республіки Сербської до Сербії, досі відмовлявся залишити посаду, попри рішення суду, і оскаржує його в конституційному суді.

Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня апеляційний суд Боснії і Герцеговини залишив у силі вирок першої інстанції, згідно з яким проросійський лідер боснійських сербів Милорад Додік був засуджений до одного року тюремного ув'язнення та шести років заборони обіймати державні посади.

6 серпня Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини позбавила Додіка мандата президента Республіки Сербської.

24 серпня парламент Республіки Сербської вирішив провести 25 жовтня референдум щодо вироку суду Боснії і Герцеговини та рішення ЦВК про припинення повноважень Додіка.