Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 12:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Республіка Сербська призначила тимчасову президентку та офіційно підтвердила відставку Додіка
10:44 20.10.2025 |
Парламент Республіки Сербської у Боснії і Герцеговині у суботу, 18 жовтня, призначив Ану Трішич Бабич тимчасовою президенткою, вперше офіційно визнавши відставку Милорада Додіка, якому державний суд заборонив займатися політикою.
Про це повідомляє Reuters, передає Укрінформ.
Зазначається, що Ана Трішич Бабич, близька соратниця Додіка, виконуватиме обов'язки президента до нових виборів, які відбудуться 23 листопада. Парламент також скасував низку сепаратистських законів, ухвалених торік після того, як Додіка звинуватили у невиконанні рішень міжнародного посланця та конституційного суду.
У Державному департаменті США привітали рішення парламенту, назвавши його результатом зусиль, спрямованих на «розрядку кризи в Боснії і Герцеговині».
«Сполучені Штати вітають дії Народної скупщини Республіки Сербської, які підтверджують стабільність у Боснії і Герцеговині. Це також відкриває шлях до конструктивного партнерства зі США, заснованого на взаємних інтересах, економічному потенціалі та спільному процвітанні», - заявив старший співробітник Бюро Держдепу з питань Європи та Євразії Брендан Ханрахан.
Водночас Додік наполягає, що Республіка Сербська не змінить своєї політики, а відокремлення від Боснії і Герцеговини залишається його метою. Проте він зазначив, що координуватиме дії з іноземними партнерами. Reuters уточнює, що проросійський політик, який прагне приєднання Республіки Сербської до Сербії, досі відмовлявся залишити посаду, попри рішення суду, і оскаржує його в конституційному суді.
Як повідомляв Укрінформ, 1 серпня апеляційний суд Боснії і Герцеговини залишив у силі вирок першої інстанції, згідно з яким проросійський лідер боснійських сербів Милорад Додік був засуджений до одного року тюремного ув'язнення та шести років заборони обіймати державні посади.
6 серпня Центральна виборча комісія Боснії та Герцеговини позбавила Додіка мандата президента Республіки Сербської.
24 серпня парламент Республіки Сербської вирішив провести 25 жовтня референдум щодо вироку суду Боснії і Герцеговини та рішення ЦВК про припинення повноважень Додіка.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Трамп зупинив виплати Колумбії та назвав її президента «лідером наркобізнесу»
|Південна Корея до кінця року поставить на бойове чергування балістичну "ракету-монстра" Hyunmoo-5
|Чорногорія планує невдовзі запровадити візи для росіян - Politico
|Каллас прогнозує затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії 23 жовтня
|Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський
|Республіка Сербська призначила тимчасову президентку та офіційно підтвердила відставку Додіка
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками