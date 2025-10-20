Міжнародна морська організація під тиском США відклала вуглецевий податок для суден

Міжнародна морська організація (IMO) 17 жовтня відклала на рік остаточне ухвалення рішення про запровадження збору з вантажних суден за викиди вуглецю. Про це йдеться на сайті IMO.

Пропозицію про відтермінування було внесено Сінгапуром та поставлено на голосування Саудівською Аравією. Її ухвалили 57 голосами проти 49, решта зі 176 країн-членів IMO були відсутні або утрималися, уточнила The New York Times.

Хоча у квітні цей план мав явну міжнародну підтримку, цього тижня вона похитнулася під тиском США.

Минулого тижня Держдепартамент пригрозив країнам, які проголосують за майбутню програму нульового рівня викидів (Net Zero Framework, NZF), візовими обмеженнями для моряків, штрафними зборами щодо суден і навіть санкціями проти урядовців, яких вважатимуть такими, що "спонсорують кліматичну політику, що керується активістами".

Напередодні голосування президент Дональд Трамп заявив, що "Сполучені Штати не підтримуватимуть цей новий глобальний зелений податок на судноплавство і не дотримуватимуться його в жодній формі".

Міжнародна палата судноплавства, що становить понад 80% світового флоту, заявила, що розчарована результатом і що невизначеність щодо майбутнього плану ставить під загрозу інвестиції, необхідні для того, щоб зробити сектор чистішим.