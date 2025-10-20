Фінансові новини
- |
- 20.10.25
- |
- 12:50
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Міжнародна морська організація під тиском США відклала вуглецевий податок для суден
10:38 20.10.2025 |
Міжнародна морська організація (IMO) 17 жовтня відклала на рік остаточне ухвалення рішення про запровадження збору з вантажних суден за викиди вуглецю. Про це йдеться на сайті IMO.
Пропозицію про відтермінування було внесено Сінгапуром та поставлено на голосування Саудівською Аравією. Її ухвалили 57 голосами проти 49, решта зі 176 країн-членів IMO були відсутні або утрималися, уточнила The New York Times.
Хоча у квітні цей план мав явну міжнародну підтримку, цього тижня вона похитнулася під тиском США.
Минулого тижня Держдепартамент пригрозив країнам, які проголосують за майбутню програму нульового рівня викидів (Net Zero Framework, NZF), візовими обмеженнями для моряків, штрафними зборами щодо суден і навіть санкціями проти урядовців, яких вважатимуть такими, що "спонсорують кліматичну політику, що керується активістами".
Напередодні голосування президент Дональд Трамп заявив, що "Сполучені Штати не підтримуватимуть цей новий глобальний зелений податок на судноплавство і не дотримуватимуться його в жодній формі".
Міжнародна палата судноплавства, що становить понад 80% світового флоту, заявила, що розчарована результатом і що невизначеність щодо майбутнього плану ставить під загрозу інвестиції, необхідні для того, щоб зробити сектор чистішим.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Трамп заперечив, що закликав Зеленського віддати РФ всю Донеччину
ТОП-НОВИНИ
|Українські військові в ніч проти 19 жовтня завдали удару по Новокуйбишевському НПЗ та Оренбурзькому газопереробному заводу
|Зеленський: Домовились з Трампом, що публічно не говоритимемо про далекобійні ракети. США не хочуть ескалації
|Підрив «Північних потоків»: Берлін відреагував на відмову у видачі підозрюваного українця
|Польща не видаватиме Німеччині підозрюваного у підриві «Північних потоків» українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Трамп зупинив виплати Колумбії та назвав її президента «лідером наркобізнесу»
|Південна Корея до кінця року поставить на бойове чергування балістичну "ракету-монстра" Hyunmoo-5
|Чорногорія планує невдовзі запровадити візи для росіян - Politico
|Каллас прогнозує затвердження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії 23 жовтня
|Україна готує з американськими оборонними компаніями контракт на 25 систем Patriot – Зеленський
|Республіка Сербська призначила тимчасову президентку та офіційно підтвердила відставку Додіка
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками