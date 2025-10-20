Фінансові новини
- 20.10.25
- 12:50
Нідерланди скоротили обмін розвідданими зі США
09:57 20.10.2025 |
Нідерландські розвідувальні служби скоротили обмін розвідданими з колегами у Сполучених Штатах.
Про це йдеться у публікації NL Times на основі інтерв'ю керівників відомств для de Volkskrant, пише "Європейська правда".
Керівник Служби розвідки та безпеки AIVD Ерік Акербом і керівник Служби військової розвідки та безпеки MIVD Петер Ресінк в інтерв'ю визнали, що відомства змінили підхід у співпраці з американськими ЦРУ та Агентством національної безпеки за часів нової адміністрації.
"Це правда, що ми тепер іноді не кажемо деякі речі", - зазначив Ресінк.
Акербом зауважив, що "іноді треба окремо у кожному випадку думати, чи цією інформацією можна ділитися, чи краще не треба".
Водночас обидва зазначили, що Нідерланди на тлі війни Росії проти України і зростаючого усвідомлення загрози для Європи дуже активізували співпрацю з іншими європейськими колегами, особливо з Великої Британії, Німеччини, Франції, Північної Європи та Польщі.
Очільники відомств також сказали, що російські спецслужби влаштовують "десятки успішних кібератак" проти Нідерландів кожного року, націлюючись і на приватні компанії, і держустанови.
