"Коли зачинились одні двері, відкриваються інші, але ми цього часто не помічаємо, втупившись у зачинені двері"
Гелен Келлер
Іран оголосив про припинення зобов'язань за ядерною угодою
09:06 20.10.2025
Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у суботу, 18 жовтня, надіслав офіційного листа генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу і поточному головуванню в Раді безпеки ООН, в якому повідомив, що його країна вважає припиненою дію резолюції Радбезу 2231, якою у 2015 році була закріплена ядерна угода між США, Росією, Китаєм, Францією, Великобританією, Німеччиною з одного боку та Іраном - з іншого. Текст листа оприлюднила іранська агенція Tansim.
"Резолюція 2231 (2015) залишалася чинною до 18 жовтня 2025 року, після чого, відповідно до пункту 8, всі її положення, а також положення попередніх резолюцій про санкції, що втратили чинність, припиняють свою дію і не мають подальшої юридичної сили", - йдеться у листі.
У окремій заяві МЗС Ірану наголошується, що відтепер "всі положення (угоди. - Ред.), включаючи обмеження щодо іранської ядерної програми та пов'язані з нею механізми, вважаються припиненими", пише AFP.
Водночас там зазначили, що Іран "твердо висловлює свою відданість дипломатії".
Відновлення попередніх санкцій щодо Ірану
Зауважимо, що 27 вересня ООН відновила дію резолюцій щодо Ірану, що були ухвалені з 2006 по 2010 роки і передбачали низку санкцій щодо країни. Це було зроблено в рамках процедур, прописаних у резолюції 2231, які ініціювали Великобританія, Франція і ФРН, звинувативший Іран у тому, що він порушує ядерну угоду.
Зокрема, було відновлене ембарго на постачання зброї, заборона діяльності, пов'язаної зі збагаченням та переробкою урану, а також на будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю.
Інші санкції передбачають заборону на поїздки для десятків іранських громадян, заморожування активів десятків осіб та організацій, а також заборону на постачання будь-чого, що може бути використано в ядерній програмі країни, зазначає Reuters.
Іран не визнає поновлення санкцій
У листі Гутеррішу голова МЗС Ірану окремо наголосив, що його країна вважає процедуру відновлення попередніх санкцій такою, "що не має юридичної сили".
"Відповідно, будь-яка заява про "відновлення" або "поновлення" припинених резолюцій є недійсною з самого початку, не має юридичної основи та не може мати обов'язкової сили", - зазначив Арагчі.
|
|
