Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Іран оголосив про припинення зобов'язань за ядерною угодою

 

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі у суботу, 18 жовтня, надіслав офіційного листа генеральному секретарю Організації Об'єднаних Націй Антоніу Гутеррішу і поточному головуванню в Раді безпеки ООН, в якому повідомив, що його країна вважає припиненою дію резолюції Радбезу 2231, якою у 2015 році була закріплена ядерна угода між США, Росією, Китаєм, Францією, Великобританією, Німеччиною з одного боку та Іраном - з іншого. Текст листа оприлюднила іранська агенція Tansim.

"Резолюція 2231 (2015) залишалася чинною до 18 жовтня 2025 року, після чого, відповідно до пункту 8, всі її положення, а також положення попередніх резолюцій про санкції, що втратили чинність, припиняють свою дію і не мають подальшої юридичної сили", - йдеться у листі.

У окремій заяві МЗС Ірану наголошується, що відтепер "всі положення (угоди. - Ред.), включаючи обмеження щодо іранської ядерної програми та пов'язані з нею механізми, вважаються припиненими", пише AFP.

Водночас там зазначили, що Іран "твердо висловлює свою відданість дипломатії".

Відновлення попередніх санкцій щодо Ірану

Зауважимо, що 27 вересня ООН відновила дію резолюцій щодо Ірану, що були ухвалені з 2006 по 2010 роки і передбачали низку санкцій щодо країни. Це було зроблено в рамках процедур, прописаних у резолюції 2231, які ініціювали Великобританія, Франція і ФРН, звинувативший Іран у тому, що він порушує ядерну угоду.

Зокрема, було відновлене ембарго на постачання зброї, заборона діяльності, пов'язаної зі збагаченням та переробкою урану, а також на будь-яку діяльність, пов'язану з балістичними ракетами, здатними доставляти ядерну зброю.

Інші санкції передбачають заборону на поїздки для десятків іранських громадян, заморожування активів десятків осіб та організацій, а також заборону на постачання будь-чого, що може бути використано в ядерній програмі країни, зазначає Reuters.

Іран не визнає поновлення санкцій

У листі Гутеррішу голова МЗС Ірану окремо наголосив, що його країна вважає процедуру відновлення попередніх санкцій такою, "що не має юридичної сили".

"Відповідно, будь-яка заява про "відновлення" або "поновлення" припинених резолюцій є недійсною з самого початку, не має юридичної основи та не може мати обов'язкової сили", - зазначив Арагчі.
За матеріалами: Deutsche Welle
Ключові теги: Іран
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес