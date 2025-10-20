Авторизация

Австрія більше не блокує новий пакет санкцій проти Росії

 

У суботу Австрія заявила, що погодиться на ухвалення нового пакета санкцій проти Росії, що усуває одну з ключових перешкод перед голосуванням на початку наступного тижня.

Про це стало відомо агентству Reuters, повідомляє "Європейська правда".

Міністри закордонних справ ЄС мають зібратися в понеділок у Люксембурзі, де вони сподіваються остаточно узгодити 19-й пакет санкцій проти Росії.

Повідомляли, що ухвалення пакета зайшло в глухий кут, оскільки Австрія вимагала від ЄС зняти санкції з частини російських активів, щоб компенсувати австрійському Raiffeisen Bank International накладені Росією штрафи.

Але інші уряди ЄС не погодилися з цим. Пакет санкцій потребує одностайної підтримки 27 держав-членів ЄС.

"Австрія підтримує продовження тиску на Росію і схвалить 19-й пакет санкцій у понеділок", - наводить агентство заяву МЗС Австрії.

Словаччина також висловила застереження з цього приводу, але чотири дипломати ЄС заявили, що Європейська комісія, як очікується, опублікує в понеділок лист, в якому буде розглянуто занепокоєння Словаччини.
 

