НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп залишить «значні» мита для Індії, якщо та не припинить купувати нафту РФ

 

Американський президент Дональд Трамп повторив, Індія припинить купувати російську нафту, попередивши, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.

Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Трамп сказав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив йому, що Індія припинить купувати російську нафту. Відтак американський президент попередив, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.

"Я розмовляв з прем'єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не буде займатися російською нафтою", - наголосив лідер США.

На запитання про заяву Індії, що вона не знає про будь-яку розмову між Моді і Трампом, Трамп зазначив, що якщо "вони хочуть так сказати, то просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони не хочуть цього робити".

Російська нафта була одним з головних подразників для Трампа в тривалих торгових переговорах з Індією - половина його 50-відсоткових мит на індійські товари є відповіддю на ці закупівлі. Уряд США заявив, що доходи від нафти фінансують війну Росії в Україні.

Нещодавно Трамп вже казав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що більше не купуватиме російську нафту.

Водночас офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал тоді не підтвердив і не спростував, що його країна змінює свою політику щодо нафти з Росії.
Ключові теги: США, Індія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

