Трамп залишить «значні» мита для Індії, якщо та не припинить купувати нафту РФ
08:56 20.10.2025 |
Американський президент Дональд Трамп повторив, Індія припинить купувати російську нафту, попередивши, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.
Про це він сказав журналістам на борту літака Air Force One, цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Трамп сказав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді повідомив йому, що Індія припинить купувати російську нафту. Відтак американський президент попередив, що Нью-Делі продовжуватиме сплачувати "значні" мита, якщо не зробить цього.
"Я розмовляв з прем'єр-міністром Індії Моді, і він сказав, що не буде займатися російською нафтою", - наголосив лідер США.
На запитання про заяву Індії, що вона не знає про будь-яку розмову між Моді і Трампом, Трамп зазначив, що якщо "вони хочуть так сказати, то просто продовжуватимуть платити величезні мита, а вони не хочуть цього робити".
Російська нафта була одним з головних подразників для Трампа в тривалих торгових переговорах з Індією - половина його 50-відсоткових мит на індійські товари є відповіддю на ці закупівлі. Уряд США заявив, що доходи від нафти фінансують війну Росії в Україні.
Нещодавно Трамп вже казав, що прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді запевнив його, що більше не купуватиме російську нафту.
Водночас офіційний представник МЗС Індії Рандхір Джайсвал тоді не підтвердив і не спростував, що його країна змінює свою політику щодо нафти з Росії.
