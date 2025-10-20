Індія не скорочувала закупівлі російської нафти, як цього хоче Трамп – Reuters

Індійські співрозмовники агенції Reuters заперечили інформацію про те, що країна удвічі скоротила закупівлі російської нафти на тлі того, що президент США Дональд Трамп тисне на неї та інші держави стосовно цього.

Російська нафта є головним подразником для глави Штатів у тривалих торговельних переговорах з Індією - половина з 50% мит Трампа на індійські товари є відповіддю на такі закупівлі. Адміністрація США зазначає, що Москва використовує доходи від нафти для фінансування війни проти України.

16 жовтня неназваний посадовець Білого дому повідомив Reuters, що переговори з індійською делегацією у Вашингтоні цього тижня були продуктивними і що нафтопереробні заводи країни вже скоротили імпорт російської нафти на 50%.

Однак наступного дня співбесідники медіа в цій галузі Індії заявили, що Нью-Делі не повідомляло НПЗ про будь-які запити щодо скорочення імпорту нафти з РФ.

Ці підприємства вже розмістили замовлення на постачання у листопаді, включно з деякими вантажами, які мають прибути у грудні - тому будь-яке скорочення може бути помітним у показниках імпорту за перший і другий місяці зими, зауважили співрозмовники.

За оцінками профільної компанії Kpler, імпорт російської нафти до Індії у жовтні має зрости приблизно на 20% - до 1,9 млн барелів на добу, оскільки Москва нарощує експорт після того, як українські дрони уразили її НПЗ.