НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Після атаки дронів завод «Газпрому» в Оренбурзькій області припинив прийом газу з Казахстану

 

Після атаки безпілотників у Оренбурзькій області РФ один із заводів "Газпрому" тимчасово припинив прийом газу з Казахстану.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Astra.

"За даними Міненерго Казахстану, "Газпром" підтвердив факт "аварійної ситуації" на Оренбурзькому газопереробному заводі в ніч проти 19 жовтня 2025 року. У зв'язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак", - йдеться у повідомленні.

"Інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки не надана", - заявили у Міненерго Казахстану.

Там також додали, що газопостачання Казахстану не було порушено.
Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:15
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3771  0,02 0,04 41,9514  0,02 0,04
EUR 48,4236  0,02 0,04 49,0925  0,07 0,14

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7400  0,00 0,01 41,7600  0,02 0,04
EUR 48,6900  0,03 0,06 48,7300  0,02 0,04

