- 20.10.25
- 12:49
- RSS
- мапа сайту
Після атаки дронів завод «Газпрому» в Оренбурзькій області припинив прийом газу з Казахстану
08:21 20.10.2025 |
Після атаки безпілотників у Оренбурзькій області РФ один із заводів "Газпрому" тимчасово припинив прийом газу з Казахстану.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал Astra.
"За даними Міненерго Казахстану, "Газпром" підтвердив факт "аварійної ситуації" на Оренбурзькому газопереробному заводі в ніч проти 19 жовтня 2025 року. У зв'язку з цим завод тимчасово припинив прийом сирого газу з родовища Карачаганак", - йдеться у повідомленні.
"Інформація про характер пошкоджень та терміни відновлення роботи заводу російською стороною поки не надана", - заявили у Міненерго Казахстану.
Там також додали, що газопостачання Казахстану не було порушено.
