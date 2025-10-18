Фінансові новини
Росія остаточно програла справу на $50 млрд проти "ЮКОС" у суді Нідерландів
18:05 17.10.2025 |
Верховний суд Нідерландів у пʼятницю відхилив остаточну апеляцію Росії проти арбітражного рішення про виплату 50 млрд доларів колишнім акціонерам російського нафтового гіганта "ЮКОС".
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AP.
Верховний суд Нідерландів підтвердив минулорічне рішення суду в Амстердамі про відхилення остаточного заперечення Росії в судовому процесі проти "ЮКОС".
Тоді суд підтвердив рішення арбітражу від 2014 року, що російська влада розпочала "повний наступ на "ЮКОС" і його бенефіціарних власників, щоб довести "ЮКОС" до банкрутства і привласнити його активи".
Рішення нідерландського Верховного суду ставить крапку в багаторічній судовій тяганині щодо арбітражного рішення на користь колишніх акціонерів "ЮКОС".
Тім Осборн, генеральний директор холдингової компанії GML, яка представляє інтереси колишніх мажоритарних акціонерів, привітав "історичне рішення" найвищого суду Нідерландів.
За його словами, рішення "підтверджує основоположний принцип справедливості, згідно з яким жодна держава, навіть така недобросовісна, як Росія, не може стояти понад законом".
Акціонери звернулися в Міжнародний арбітраж в Гаазі ще в 2005 році. 2007 року суд дійшов висновку, що в Росії на "ЮКОС" на початку 2000-х здійснили масштабну атаку з метою довести компанію до банкрутства, забрати її активи і усунути гендиректора організації Михаїла Ходорковського з політики.
Позов колишніх акціонерів "ЮКОС" третейський суд в Гаазі задовольнив в липні 2014 року. Тоді Росію зобов'язали виплатити позивачам 50 млрд доларів.
