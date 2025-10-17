Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Головна лівоцентристська політична сім'я Європи виключила партію Фіцо зі своїх лав

 

Головна лівоцентристська політична сім'я Європи у п'ятницю вигнала партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, якого звинувачують у заграванні з лідером Росії Владіміром Путіним і підриві верховенства права у власній країні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.

Партія європейських соціалістів одноголосно проголосувала за виключення партії Фіцо Smer за те, що в останні роки вона зайняла політичну позицію, яка "серйозно і глибоко суперечить цінностям і принципам, які відстоює наша сім'я", заявив генеральний секретар Джакомо Філібек.

"Це одностайне, чітке послання. Якщо ви належите до сім'ї PES, ви поділяєте цінності, які ми всі поділяємо", - сказав Філібек після голосування на конгресі групи в Амстердамі.

Раніше членство партії Фіцо в лавах європейських соціалістів було призупинене.

Премʼєр Словаччини все більше віддалився від європейських соціалістів, гальмуючи ухвалення санкцій проти Росії і підриваючи верховенство права у своїй країні.

У травні Фіцо був єдиним лідером країни Європейського Союзу, який поїхав до Москви на урочистості з нагоди 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, незважаючи на заклики ЄС до бойкоту.

Фіцо, який є суперечливою фігурою в країні та за кордоном, повернувся до влади в 2023 році після того, як його партія виграла парламентські вибори на проросійській та антиамериканській платформі.

Партія Smer відреагувала на виключення зухвалою заявою у Facebook: "Партія "Smer - Словацька соціал-демократія" нарешті вільна! Припинення членства в Партії європейських соціалістів через суверенну позицію словацького уряду є нашою перемогою і їх ганьбою", - написав від імені партії Юрай Гедра, керівник канцелярії уряду.
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

Бізнес