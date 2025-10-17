Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 18:24
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Головна лівоцентристська політична сім'я Європи виключила партію Фіцо зі своїх лав
17:39 17.10.2025 |
Головна лівоцентристська політична сім'я Європи у п'ятницю вигнала партію прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, якого звинувачують у заграванні з лідером Росії Владіміром Путіним і підриві верховенства права у власній країні.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє AP.
Партія європейських соціалістів одноголосно проголосувала за виключення партії Фіцо Smer за те, що в останні роки вона зайняла політичну позицію, яка "серйозно і глибоко суперечить цінностям і принципам, які відстоює наша сім'я", заявив генеральний секретар Джакомо Філібек.
"Це одностайне, чітке послання. Якщо ви належите до сім'ї PES, ви поділяєте цінності, які ми всі поділяємо", - сказав Філібек після голосування на конгресі групи в Амстердамі.
Раніше членство партії Фіцо в лавах європейських соціалістів було призупинене.
Премʼєр Словаччини все більше віддалився від європейських соціалістів, гальмуючи ухвалення санкцій проти Росії і підриваючи верховенство права у своїй країні.
У травні Фіцо був єдиним лідером країни Європейського Союзу, який поїхав до Москви на урочистості з нагоди 80-ї річниці перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні, незважаючи на заклики ЄС до бойкоту.
Фіцо, який є суперечливою фігурою в країні та за кордоном, повернувся до влади в 2023 році після того, як його партія виграла парламентські вибори на проросійській та антиамериканській платформі.
Партія Smer відреагувала на виключення зухвалою заявою у Facebook: "Партія "Smer - Словацька соціал-демократія" нарешті вільна! Припинення членства в Партії європейських соціалістів через суверенну позицію словацького уряду є нашою перемогою і їх ганьбою", - написав від імені партії Юрай Гедра, керівник канцелярії уряду.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|«Великий вибух» в обороні ЄС: Україна в епіцентрі
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Для чого потрібна топографічна зйомка
У РУБРИЦІ
|Фінляндія приєдналась до очолюваної Естонією ініціативи посилення стійкості України до кіберзагроз
|Сибіга анонсував допомогу енергосистемі України від Словаччини на 500 тисяч євро
|Головна лівоцентристська політична сім'я Європи виключила партію Фіцо зі своїх лав
|Фіцо анонсував візит в Україну на наступні урядові консультації
|FT: Путін на Алясці влаштував Трампу лекцію про Рюрика, той розлютився і хотів піти
|У Кремлі кажуть, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів
Бізнес
|NVIDIA оголосила першого в Україні партнера з впровадження AI
|«Скрізь роботи»: директори західних компаній у шоці від візитів до Китаю
|Адвокати Маска звернуться до суду для відновлення його пакета виплат від Tesla на $56 млрд
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками