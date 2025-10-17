Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

FT: Путін на Алясці влаштував Трампу лекцію про Рюрика, той розлютився і хотів піти

 

Кремлівський правитель Владімір Путін під час саміту в Анкориджі, що на Алясці, влаштував президенту США Дональду Трампу тривалу історичну лекцію, чим розлютив його.

Про це йдеться у матеріалі Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Джерела видання розповідають, що хоча по прибутті на Аляску Путіна перед камерами зустріли гостинно, за зачиненими дверима атмосфера була напруженішою.

У присутності лише кількох радників Путін відхилив пропозицію США про скасування санкцій в обмін на припинення вогню в Україні, наполягаючи, що війна закінчиться тільки в тому разі, якщо Україна капітулює і поступиться більшою кількістю території Донбасу.

Потім російський правитель виголосив незв'язну історичну тираду, в якій згадав середньовічних князів, таких як Рюрик Новгородський і Ярослав Мудрий, а також козацького гетьмана XVII століття Богдана Хмельницького - постаті, яких він часто цитує на підтримку свого твердження, що Україна і Росія - один народ.

За словами очевидців, Трамп був приголомшений, кілька разів підвищив голос і в якийсь момент навіть пригрозив піти.

Зрештою американський президент скоротив зустріч і скасував запланований обід, на якому делегації у ширшому колі мали обговорити економічні зв'язки та співпрацю.

Коли Трамп проголосив "великий і успішний день на Алясці", це спонукало президента України Володимира Зеленського та європейських лідерів поспішити в Білий дім, щоб намагатися переконати його не зраджувати Україну.

Однак саміт на Алясці виявився поворотним моментом іншого штибу: він став найнижчою точкою у відносинах Трампа і Путіна, що спричинило зрушення в політиці США на користь України.

Водночас представник Білого дому назвав саміт "продуктивним" і відкинув думку про те, що він пройшов невдало.

Адміністрація Трампа вважає будь-яку можливість краще зрозуміти позицію Росії "корисною", сказав представник.

Коментуючи майбутній саміт Трампа з Путіним, проведення якого заплановане у Будапешті, один з європейських посадовців сказав: "З Трампом це постійна гра в перетягування каната".

"Ви розмовляєте з ним, допомагаєте йому зрозуміти, що Путін є проблемою, а потім ви рухаєтеся далі, і він знову повертається до позиції Путіна. Тож вам доводиться розмовляти знову. Так і продовжується, знову і знову", - зазначив співрозмовник.

Але, як зазначає видання, господар Кремля, здається, розрахував, що доки він має перевагу на полі бою, йому немає потреби йти на поступки - навіть попри те, що його економіка занепадає.

"Для Путіна це не питання грошей. Це його спадщина - він хоче увійти в історію як найкращий російський правитель після Петра Великого. Він думав, що може дати Трампу перемогу, але вирішив цього не робити", - сказав інший неназваний посадовець.

За словами двох осіб, обізнаних у цій справі, військові та спецслужби Путіна регулярно надають йому звіти, в яких вихваляють тактичні успіхи Росії, стверджують, що Україна зазнає більших втрат, і наголошують на перевазі Росії в ресурсах.

"Для нього все це ідеологічне питання. Він досі вважає, що може перемогти", - сказав західний високопосадовець-розвідник.

Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті - що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.

Це буде друга особиста зустріч американського та російського лідерів за останні місяці: перша відбулась 15 серпня 2025 року в місті Анкоридж - адміністративному центрі американського штату Аляска.

Пізно ввечері 16 жовтня угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан заявив, що його країна розпочала підготовку до зустрічі Трампа з Путіним.
Ключові теги: США, Росія
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7450  0,01 0,01 41,7750  0,01 0,01
EUR 48,7200  0,04 0,08 48,7500  0,04 0,08

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес