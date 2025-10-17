Фінансові новини
17.10.25
17:26
RSS
мапа сайту
У Кремлі кажуть, що зустріч Путіна і Трампа може відбутися протягом двох тижнів
16:49 17.10.2025 |
Слова президента США Дональда Трампа про можливу зустріч з російським колегою Владіміром Путіним протягом двох тижнів символізують загальне розуміння про необхідність "не відкладати переговори в довгий ящик".
Про це заявив прессекретар кремлівського правителя Дмитрій Пєсков, передає "Європейська правда" з посиланням на "Интерфакс".
Пєсков підтвердив, що саміт у Будапешті може пройти протягом двох тижнів.
"Вона (зустріч) дійсно може відбутися протягом двох тижнів або трохи пізніше. Це загальне розуміння - що не потрібно нічого відкладати в довгий ящик", - сказав Пєсков журналістам у п'ятницю.
У представника Кремля також поцікавилися, чи відомо, де може відбутися зустріч глав зовнішньополітичних відомств РФ і США Сергєя Лаврова і Марко Рубіо.
"Вони домовлятимуться і самі про це розкажуть", - відповів Пєсков.
У Кремлі поки не знають, як саме правитель Росії вирушить на зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Будапешті.
Нагадаємо, Трамп 16 жовтня вперше за майже два місяці поговорив з правителем РФ Владіміром Путіним, після чого оголосив, що вони планують зустріч у Будапешті - що стало би першою появою Путіна у столиці країни-члена ЄС за роки повномасштабної війни та потребує його прольоту над територією інших країн-членів.
Трамп після розмови заявив, що Путіну "не сподобалася" ідея про надання Україні Tomahawk, та висловив думку, що зараз "не ідеальний час" для вторинних санкцій, що зменшать доходи РФ від продажу енергоресурсів.
