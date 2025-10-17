Reuters: індійські НПЗ почали купувати нафту в Гаяні

Дві нафтопереробні компанії з Індії купили 4 млн барелів сирої нафти з Гаяни в американської компанії Exxon Mobil з постачанням наприкінці 2025 і на початку 2026 року, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела на ринку.

Для Індії закупівля нафти у Південній Америці - рідкість.

Indian Oil Corp (IOC), найбільша нафтопереробна компанія країни за потужністю, придбала 2 мільйони барелів сорту Golden Arrowhead, який раніше не купувала, а Hindustan Petroleum Corp уперше придбала 2 млн барелів нафти сортів Liza і Unity Gold.

Це невеликі обсяги в масштабах Індії (менше, ніж добовий імпорт країни), але розширення кола постачальників дозволить частково замінити імпорт російської нафти, через який Індія потрапила під вторинні санкції США.

Індія стала одним з головних імпортерів російської нафти у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча до того майже її не купувала. Історично більшу частину нафти Індія купувала на Середньому Сході.