- 17.10.25
- 16:07
Reuters: індійські НПЗ почали купувати нафту в Гаяні
15:36 17.10.2025
Дві нафтопереробні компанії з Індії купили 4 млн барелів сирої нафти з Гаяни в американської компанії Exxon Mobil з постачанням наприкінці 2025 і на початку 2026 року, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела на ринку.
Для Індії закупівля нафти у Південній Америці - рідкість.
Indian Oil Corp (IOC), найбільша нафтопереробна компанія країни за потужністю, придбала 2 мільйони барелів сорту Golden Arrowhead, який раніше не купувала, а Hindustan Petroleum Corp уперше придбала 2 млн барелів нафти сортів Liza і Unity Gold.
Це невеликі обсяги в масштабах Індії (менше, ніж добовий імпорт країни), але розширення кола постачальників дозволить частково замінити імпорт російської нафти, через який Індія потрапила під вторинні санкції США.
Індія стала одним з головних імпортерів російської нафти у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча до того майже її не купувала. Історично більшу частину нафти Індія купувала на Середньому Сході.
