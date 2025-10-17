Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Reuters: індійські НПЗ почали купувати нафту в Гаяні

 

Дві нафтопереробні компанії з Індії купили 4 млн барелів сирої нафти з Гаяни в американської компанії Exxon Mobil з постачанням наприкінці 2025 і на початку 2026 року, повідомило агентство Reuters з посиланням на джерела на ринку.

Для Індії закупівля нафти у Південній Америці - рідкість.

Indian Oil Corp (IOC), найбільша нафтопереробна компанія країни за потужністю, придбала 2 мільйони барелів сорту Golden Arrowhead, який раніше не купувала, а Hindustan Petroleum Corp уперше придбала 2 млн барелів нафти сортів Liza і Unity Gold.

Це невеликі обсяги в масштабах Індії (менше, ніж добовий імпорт країни), але розширення кола постачальників дозволить частково замінити імпорт російської нафти, через який Індія потрапила під вторинні санкції США.

Індія стала одним з головних імпортерів російської нафти у 2022 році після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, хоча до того майже її не купувала. Історично більшу частину нафти Індія купувала на Середньому Сході.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: Індія
 

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7308
  0,0950
 0,23
EUR
 1
 48,7624
  0,2400
 0,49

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

