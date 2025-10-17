Криза в економіці РФ: В уряді Росії визнали загрозу банкрутства найбільших компаній

Найбільші російські компанії можуть зіткнутися з фінансовими складнощами, а можливості держави щодо підтримки їхніх проєктів значною мірою вичерпані.

Про це заявив міністр економічного розвитку Максим Решетніков, передає The Moscow Times.

За словами Решетнікова, бізнесу може знадобитися реструктуризація боргу, оплачувати котрий стало занадто дорого через відсоткові ставки, які злетіли.

Якщо в минулому компанії позичали за кордоном за низькими ставками, то останні роки цей борг був конвертований у рублевий і різко подорожчав за ключовою ставкою Центробанку РФ, яка підвищувалася до максимальних з початку 2000-х рівнів.

"Ряд компаній може зіткнутися зі складнощами фінансового стану, тому нам важливо відрегулювати механізми реструктуризації заборгованості", - казав Решетніков.

Він додав, що російський бізнес здійснює великі за світовими мірками проєкти, при цьому можливості банківської системи вже "використовуються практично на максимум", а значна частина можливостей держави вже задіяна.

Решетніков зазначив, що російський уряд підготував нову версію закону про банкрутство, "щоб компанія мала можливість вдатися до деяких елементів захисту від кредиторів і, не перериваючи діяльність, розібратися з боргами".

За оцінками близького до уряду РФ аналітичного центру, зараз у зоні фінансового ризику за моделлю банкрутств знаходяться компанії, на які припадає 24% усієї виручки в економіці. Наступного року ця частка збільшиться до 32,5% та перевищить значення кризи пандемії коронавірусу.

Від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України російські банки видали юридичним особам 34 трлн руб. нових кредитів - суму, еквівалентну 17% національного ВВП.

Станом на 1 червня сукупний обсяг боргу юросіб перед банківською системою Росії досягав 86,2 трлн руб. і в порівнянні з початком 2022 року збільшився на 65%.

Раніше стало відомо, що провідні російські держхолдинги очолили рейтинг компаній Росії із найбільшим боргом за підсумками 2024 року.

Перед тим повідомлялося, що різке уповільнення економіки, падіння попиту та висока відсоткова ставка вдарили по найбільшим компаніям Росії. Кожна шоста з них - 13 із 78 - перестала справлятися з борговим навантаженням.

До того стало відомо, що російським компаніям масово донараховують податки, а частка виїзних перевірок місцевих податківців, які завершувалися без додаткових претензій до бізнесу, знизилася з 5% у першому півріччі 2022 року до 2,2% у 2025 році.

Окрім того, найбільші російські промислові компанії вимушено скорочують робочий час чи чисельність співробітників на тлі уповільнення економіки, стагнації внутрішнього попиту та падіння експорту.

Зі свого боку майже половина (46%) компаній малого та середнього бізнесу Росії очікує, що за підсумками року їхні продажі виявляться нижчими за план.