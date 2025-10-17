Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

У США представили дешевий дрон-перехоплювач «Шахедів», який тестують в Україні

У США представили дешевий дрон-перехоплювач «Шахедів», який тестують в Україні

 

На виставці AUSA 2025 у Вашингтоні німецька компанія Tytan Technologies та американська Dedrone by Axon показали новий дрон-перехоплювач Tytan. Про це пише Army Recognition.

Безпілотник поєднує систему виявлення на базі штучного інтелекту, а також кінетичний принцип перехоплення. Іншими словами, дрон не вибухає, а таранить ціль, щоб знищити її. Виробники позиціюють новинку як рішення проти БПЛА "Шахед" та аналогічних.

Стартова вага Tytan становить близько 5 кг з корисним навантаженням на рівні 1 кг. Дальність польоту перевищує 15 км, а крейсерська швидкість - понад 250 км/год. Система може працювати як з навігацією по GPS, так і з візуальним розпізнаванням місцевості. Для цього використовується комп'ютерний зір.

У США представили дешевий дрон-перехоплювач «Шахедів», який тестують в Україні

 

Також у дроні застосовується DedroneTracker.AI, яка об'єднує радіолокаційні, радіочастотні, оптичні та акустичні дані в єдину картину.

Окремо зазначається, що дрони Tytan дешевші за інші "антишахедні" рішення, а сама система вже проходить випробування в Україні. Компанії також наголосили, що тестування в умовах відсутності GPS та зв'язку проводились якраз на фронті в Україні.

Самі дрони Tytan вже обрані в Німеччині для програми розробки безпілотників-перехоплювачів. На це Бундесвер планує втратити кілька сотень мільйонів євро.

Раніше повідомлялось, що українські спеціалісти допомогли створити аналог "Шахеда", його вироблятимуть у трьох країнах. Це рішення, яке називається Artemis. Дрон може літати без GPS та має бойову частину на 40 кг.

За матеріалами: oboronka.mezha.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес