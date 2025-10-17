Фінансові новини
- 17.10.25
- 14:17
У США представили дешевий дрон-перехоплювач «Шахедів», який тестують в Україні
14:07 17.10.2025 |
На виставці AUSA 2025 у Вашингтоні німецька компанія Tytan Technologies та американська Dedrone by Axon показали новий дрон-перехоплювач Tytan. Про це пише Army Recognition.
Безпілотник поєднує систему виявлення на базі штучного інтелекту, а також кінетичний принцип перехоплення. Іншими словами, дрон не вибухає, а таранить ціль, щоб знищити її. Виробники позиціюють новинку як рішення проти БПЛА "Шахед" та аналогічних.
Стартова вага Tytan становить близько 5 кг з корисним навантаженням на рівні 1 кг. Дальність польоту перевищує 15 км, а крейсерська швидкість - понад 250 км/год. Система може працювати як з навігацією по GPS, так і з візуальним розпізнаванням місцевості. Для цього використовується комп'ютерний зір.
Також у дроні застосовується DedroneTracker.AI, яка об'єднує радіолокаційні, радіочастотні, оптичні та акустичні дані в єдину картину.
Окремо зазначається, що дрони Tytan дешевші за інші "антишахедні" рішення, а сама система вже проходить випробування в Україні. Компанії також наголосили, що тестування в умовах відсутності GPS та зв'язку проводились якраз на фронті в Україні.
Самі дрони Tytan вже обрані в Німеччині для програми розробки безпілотників-перехоплювачів. На це Бундесвер планує втратити кілька сотень мільйонів євро.
Раніше повідомлялось, що українські спеціалісти допомогли створити аналог "Шахеда", його вироблятимуть у трьох країнах. Це рішення, яке називається Artemis. Дрон може літати без GPS та має бойову частину на 40 кг.
