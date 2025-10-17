FT: компанії Трампа заробили понад $1 млрд на криптопроєктах завдяки його політиці

Президент США Дональд Трамп та його родина побудували швидко зростаючу криптоімперію, яка, за даними розслідування Financial Times, принесла понад $1 млрд прибутку до сплати податків лише за останній рік.

Цей успіх, як зазначає видання, частково зумовлений «дружньою до індустрії» політикою адміністрації Трампа, яка відкрила двері для масштабного припливу капіталу в сектор цифрових активів.

Від фінансової кризи до криптобуму

Згідно з матеріалом, ще рік тому Трамп стверджував, що йому бракує готівки для сплати $500 млн судового штрафу і що йому, можливо, доведеться продавати своє майно. Тепер, після повернення в Білий дім, він став значно багатшим, а його родинний бізнес укладає угоди в США та за кордоном, не зважаючи на потенційні конфлікти інтересів.

Трамп і його компанії заробили десятки мільйонів доларів на продажі брендованих товарів - Біблій, парфумів, кросівок і гітар з автографами, а також на судах із медіакомпаніями, які погодилися на виплати. Перша леді Меланія Трамп підписала $40-мільйонний контракт з Amazon на створення документального фільму.

Та головне джерело нового багатства - криптобізнеси сім'ї Трампів, що охоплюють мемкоїни, стейблкоїни, NFT, DeFi-платформи та токени, пов'язані з президентом і його родиною.

«Реальні прибутки, які ми отримали, - це лише частина. Насправді цифра, мабуть, навіть більша», - заявив Ерік Трамп у коментарі FT.

Майже $2 млрд криптопаперах та контроль над ринком

Згідно з підрахунками FT, частка Трампа у Trump Media & Technology Group (материнська компанія Truth Social) нині оцінюється у $1,9 млрд. Ця компанія також управляє бізнесом, який тримає біткоїни у своїй скарбниці на $2 млрд.

Серед найбільш прибуткових активів - World Liberty Financial, створена синами Трампа та родиною бізнесмена Стівена Віткоффа. Компанія заробила $550 млн на продажах токена WLFI та випустила стейблкоїн USD1 із загальним обсягом продажів понад $2,7 млрд.

Нагадаємо, що за 2024 рік прибуток Трампа від криптопроєкту World Liberty Financial склав $57 млн від продажу токенів.

За оцінкою FT, якщо резерви, що забезпечують USD1, були інвестовані в короткострокові держоблігації США, то прибуток від відсотків і комісій уже сягнув $40 млн.

«Перший криптопрезидент» і зміна правил гри

Після інавгурації Трамп почав виконувати обіцянку стати «першим криптопрезидентом». Він наказав створити національний біткоїн-резерв, призначив криптодружніх керівників у ключові регуляторні відомства та домігся відставки голови Комісії з цінних паперів і бірж (SEC) США Гері Генслера.

Його наступник, Пол Аткінс, швидко закрив або врегулював справи проти кількох криптокомпаній - серед них Coinbase, Consensys і Ripple Labs, які підтримали Трампа пожертвами під час кампанії.

Міністерство юстиції за наказом президента оголосило, що не порушуватиме кримінальних справ за регуляторні порушення, якщо не буде доведено «навмисності».

Також Трамп дозволив американцям інвестувати частину пенсійних заощаджень у криптовалюти - рішення, яке стало величезним стимулом для галузі.

«Ми розвиватимемо це ще більше. Більше, ніж люди очікують. Це справді гаряча індустрія», - сказав Трамп цього літа про крипторинок.

Мемкоїни, інвестиції та політичний капітал

Безпосередньо перед вступом на посаду Трамп запустив мемкоїни TRUMP і MELANIA, які, за підрахунками FT, принесли $427 млн від продажів і торгових комісій. На офіційному сайті TRUMP зазначено, що компанії, пов'язані з родиною президента, «спільно володіють 80% проєкту».

Зазначимо, що у травні президент оголосив, що проведе приватну вечерю для 220 найбільших власників TRUMP, що одразу підняло ціну токена.

У FT відмітили, що до проєктів Трампа влилися іноземні інвестори. Китайський криптомільярдер Джастін Сан, який перебував під слідством SEC, інвестував $75 млн у World Liberty Financial після виборів, а незабаром після цього Комісія «поставила на паузу» справу проти нього.

Також абу-дабійська компанія MGX придбала $2 млрд стейблкоїнів, підтриманих Трампом, а китайська GD Culture Group оголосила про намір витратити $300 млн на біткоїн і TRUMP, підкреслили у виданні.

«Біткоїн-спільнота прийняла мого батька так, як я ніколи не бачив раніше», - сказав Ерік Трамп під час виступу в Гонконзі.

Більше того, з початку 2025 року SPAC Трампа отримала щонайменше $41 млн пожертв від криптокомпаній, серед яких Coinbase, Ripple, Circle і Kraken, йдеться в матеріалі.

Крім того, World Liberty Financial фінансує Digital Freedom Fund PAC, що просуває «криптовізію президента». Криптобрати Вінклвосс заявили, що пожертвували $21 млн у біткоїнах, а Kraken - $1 млн.

Етичні питання і реакція

Колишній юрисконсульт Білого дому Річард Пейнтер заявив, що такий рівень злиття політичних і бізнесових інтересів є безпрецедентним:

«Кожен президент після Громадянської війни уникав суттєвих фінансових конфліктів із посадовими обов'язками. Навіть Ніксон не мав таких перетинів».

Хоча Білий дім наполягає, що всі активи президента передані в довірчий фонд під управління Дональда Трампа-молодшого, експерти вказують, що це не «сліпий» траст, і Трамп залишається єдиним бенефіціаром, який може отримати доступ до активів після завершення терміну.

Раніше ми писали, що діти Трампа заробили на криптопроєктах до $750 млн, зокрема, наймолодший син Беррон Трамп має $150 млн на своїх рахунках.