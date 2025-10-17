Фінансові новини
Дефіцит бюджету США у 2025 фінроці скоротився на 2,3% - перше зниження за три роки
13:12 17.10.2025 |
Дефіцит держбюджету США за підсумками 2025 фінансового року, що завершився 30 вересня, становив $1 трлн 775,357 млрд, скоротившись на $41,4 млрд (на 2,3%) порівняно з попереднім фінроком, повідомило міністерство фінансів країни.
Негативне сальдо бюджету зменшилося вперше з 2022 року. Підвищення доходів від торговельних мит і скорочення витрат, зокрема, на освіту, компенсувало зростання витрат на охорону здоров'я та пенсійне забезпечення, а також витрат на обслуговування боргу.
Доходи бюджету США в минулому фінроці зросли на 6% - до рекордних $5 трлн 234,6 млрд. Зокрема, митні збори принесли до бюджету $195 млрд, що в 2,5 раза перевищує показник 2024 фінроку і також є рекордним значенням.
Рекордними були й витрати американського бюджету, вони зросли за підсумками фінроку на 4%, до $7,01 трлн. Зокрема процентні виплати за держборгом збільшилися на 7% - до $1,216 трлн. Найбільшою статтею витрат стало соціальне страхування - $1,647 трлн (+8%).
Тим часом витрати на освітні програми скоротилися майже у 8 разів - до $35 млрд.
У вересні США зафіксували рекордний профіцит бюджету - $197,95 млрд. Показник зріс у 2,5 раза порівняно з тим самим місяцем роком раніше.
Доходи бюджету у вересні підвищилися на 3%, до $543,66 млрд, витрати впали на 23%, до $345,71 млрд.
Рекордний розмір дефіциту в $3,1 трлн було зафіксовано в країні за підсумками 2020 фінроку. Із профіцитом бюджет востаннє було зведено у 2001 фінроці.
