Банки США різко збільшили запозичення в межах SRF, що свідчить про проблеми з ліквідністю

Американські банки різко збільшили запозичення в межах короткострокового кредитного механізму (standing repo facility, SRF) Федеральної резервної системи (ФРС), що може свідчити про проблеми з ліквідністю, пише газета Financial Times.

Обсяг запозичень у межах SRF за останні два дні перевищив $15 млрд - це максимум за дводенний період із часів пандемії COVID-19. У середу банки залучили кредити в рамках SRF на $6,75 млрд, у четвер - на $8,35 млрд, показують дані ФРС.

Американський ЦБ ввів SRF 2021 року як постійну заміну тимчасових операцій РЕПО, які він запустив у період кризи ліквідності двома роками раніше. Механізм дає змогу банкам залучати кошти у ФРС двічі на день під заставу, наприклад, US Treasuries. Передбачалося, що механізм допоможе обмежувати зростання вартості запозичень на ринку короткострокового кредитування.

У нормальних умовах SRF використовується рідко, оскільки банки переважно можуть залучати кошти на ринку РЕПО під нижчі ставки. Однак фінінститути були змушені вдатися до використання цього механізму, оскільки ставки позик на ринку РЕПО піднялися вище за 4,25%, зазначають трейдери та аналітики.

Підвищення ставок на ринку РЕПО дає змогу припустити, що Федрезерв наближається до завершення програми скорочення обсягу активів на балансі (кількісне посилення, QT), пише FT.

Американський ЦБ придбав бонди на мільярди доларів у межах кількісного пом'якшення (QE) після пандемії, що роздуло розмір його балансу до $9 трлн. Із 2022 року ФРС скорочує баланс, що зменшує обсяг ліквідності у фінсистемі.

"Ми бачимо чіткі сигнали того, що скорочення обсягу ліквідності, ймовірно, було надмірним, - каже аналітик Bank of America Марк Кабана. - Програма QT буде згорнута до кінця року або навіть раніше".

Голова ФРС Джером Павелл раніше цього тижня заявив, що QT наближається до кінця.