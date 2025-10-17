Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 14:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Найбільша бізнес-асоціація США оскаржила новий збір Трампа за візи H-1B
12:54 17.10.2025 |
Торгова палата США (U.S. Chamber of Commerce) подала судовий позов проти нового збору за робочі візи H-1B для висококваліфікованих спеціалістів, встановлений адміністрацією Дональда Трампа в розмірі $100 000. Про це повідомляється на її сайті.
У позові вказано, що Торгова палата США представляє інтереси 300 000 прямих членів, а опосередковано - понад 3 млн компаній.
Вона вважає, що цей збір порушує положення закону про імміграцію та громадянство, згідно з яким плата має базуватися на фактичних витратах уряду на обробку віз.
Reuters пише, що зараз американські роботодавці, які спонсорують працівників за програмою H-1B, зазвичай сплачують від $2000 до $5000 у вигляді зборів, залежно від розміру компанії й інших факторів. Більшість петицій H-1B коштують менше ніж $3600.
Указ Трампа забороняє новим отримувачам візи H-1B в'їжджати до Сполучених Штатів, якщо роботодавець, який спонсорує їх візу, не здійснив додатковий платіж у розмірі $100 000. Цей збір вперше застосовуватиметься до заявників H-1B, обраних у щорічній лотереї, яка відбувається в березні.
Торгова палата США наголосила, що підтримує економічну політику Трампа, але вважає, що для економічного зростання потрібно більше, а не менше працівників, а такий високий збір зробить програму H-1B недоступною для багатьох американських роботодавців, особливо стартапів та малих і середніх підприємств.
Організація стверджує, що програма H-1B насправді створює робочі місця для американців, а не забирає їх - дослідження показують, що в містах з більшою кількістю H-1B віз зростає зайнятість і зарплати місцевих працівників. Висококваліфіковані іммігранти доповнюють, а не замінюють американських працівників, а обмеження H-1B призведе до переміщення робочих місць за кордон, бо компанії, які не можуть найняти потрібних спеціалістів у США, розширюють діяльність в інших країнах.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Криза в економіці РФ: В уряді Росії визнали загрозу банкрутства найбільших компаній
|У США представили дешевий дрон-перехоплювач «Шахедів», який тестують в Україні
|Фіцо: вступ України в ЄС посилить співробітництво між країнами
|FT: компанії Трампа заробили понад $1 млрд на криптопроєктах завдяки його політиці
|Дефіцит бюджету США у 2025 фінроці скоротився на 2,3% - перше зниження за три роки
|Банки США різко збільшили запозичення в межах SRF, що свідчить про проблеми з ліквідністю
Бізнес
|PlayStation 6 відпочиває: нова Xbox буде значно потужнішою, інсайдеру відомі фінальні специфікації обох
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній