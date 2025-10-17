Найбільша бізнес-асоціація США оскаржила новий збір Трампа за візи H-1B

Торгова палата США (U.S. Chamber of Commerce) подала судовий позов проти нового збору за робочі візи H-1B для висококваліфікованих спеціалістів, встановлений адміністрацією Дональда Трампа в розмірі $100 000. Про це повідомляється на її сайті.

У позові вказано, що Торгова палата США представляє інтереси 300 000 прямих членів, а опосередковано - понад 3 млн компаній.

Вона вважає, що цей збір порушує положення закону про імміграцію та громадянство, згідно з яким плата має базуватися на фактичних витратах уряду на обробку віз.

Reuters пише, що зараз американські роботодавці, які спонсорують працівників за програмою H-1B, зазвичай сплачують від $2000 до $5000 у вигляді зборів, залежно від розміру компанії й інших факторів. Більшість петицій H-1B коштують менше ніж $3600.

Указ Трампа забороняє новим отримувачам візи H-1B в'їжджати до Сполучених Штатів, якщо роботодавець, який спонсорує їх візу, не здійснив додатковий платіж у розмірі $100 000. Цей збір вперше застосовуватиметься до заявників H-1B, обраних у щорічній лотереї, яка відбувається в березні.

Торгова палата США наголосила, що підтримує економічну політику Трампа, але вважає, що для економічного зростання потрібно більше, а не менше працівників, а такий високий збір зробить програму H-1B недоступною для багатьох американських роботодавців, особливо стартапів та малих і середніх підприємств.

Організація стверджує, що програма H-1B насправді створює робочі місця для американців, а не забирає їх - дослідження показують, що в містах з більшою кількістю H-1B віз зростає зайнятість і зарплати місцевих працівників. Висококваліфіковані іммігранти доповнюють, а не замінюють американських працівників, а обмеження H-1B призведе до переміщення робочих місць за кордон, бо компанії, які не можуть найняти потрібних спеціалістів у США, розширюють діяльність в інших країнах.