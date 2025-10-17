Фінансові новини
США пустили з молотка суперʼяхту російського олігарха Керімова
12:49 17.10.2025 |
Суперʼяхта Amadea, яку у 2022 році конфіскували у російського олігарха Сулеймана Керімова, змінила власника, повідомив Business Insider.
Міністерство юстиції США виставило 106-метрове судно на закритий аукціон, що завершився 10 вересня, і продало його невідомому покупцю.
Цю інформацію виданню підтвердили у Службі федеральних маршалів. Сума угоди не розкривається.
За оцінкою Мін'юсту США, вартість Amadea досягала $300 млн, водночас остання незалежна оцінка знизила її до $230 млн.
Американська влада хотіла якнайшвидше продати Amadea, оскільки утримання яхти коштувало платникам податків майже $1 млн на місяць: на оплату екіпажу, пального і страховки.
З моменту конфіскації утримання яхти обійшлося американській владі у близько $32 млн.
Яхта була заарештована в травні 2022 року на Фіджі на запит США у зв'язку з санкціями проти Керімова, а потім відбуксована в Сан-Дієго. У червні 2025 року федеральний суд Нью-Йорка дозволив продаж Amadea.
Amadea була однією з найгучніших знахідок спецоперації KleptoCapture, яку Мін'юст США розпочав після вторгнення Росії в Україну для пошуку та конфіскації активів підсанкційних бізнесменів.
Сулейман Керімов перебуває під санкціями з 2018 року за зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним і отримав прізвисько "російський Гетсбі".
Володіння конфіскованою яхтою становить ризики, оскільки право власності може бути оскаржене.
Колишній глава Роснєфті Едуард Худайнатов заявляв, що саме він є власником Amadea. У квітні 2025 року він просив суд призупинити продаж яхти та заборонити реалізацію за ціною нижче $230 млн до розгляду апеляції.
Худайнатов стверджував, що аукціон за заниженою вартістю "завдасть шкоди" власнику, нагадавши про подібну ситуацію з яхтою Дмитра Пумпянського, проданою на Гібралтарі за половину оцінної ціни.
Російські ЗМІ також називають Худайнатова справжнім власником яхти "Шехерезада", яку приписують Володимиру Путіну.
