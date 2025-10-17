США пустили з молотка суперʼяхту російського олігарха Керімова

Авторизация

США пустили з молотка супер&#700;яхту російського олігарха Керімова

 

Суперʼяхта Amadea, яку у 2022 році конфіскували у російського олігарха Сулеймана Керімова, змінила власника, повідомив Business Insider.

Міністерство юстиції США виставило 106-метрове судно на закритий аукціон, що завершився 10 вересня, і продало його невідомому покупцю.

Цю інформацію виданню підтвердили у Службі федеральних маршалів. Сума угоди не розкривається.

За оцінкою Мін'юсту США, вартість Amadea досягала $300 млн, водночас остання незалежна оцінка знизила її до $230 млн.

Американська влада хотіла якнайшвидше продати Amadea, оскільки утримання яхти коштувало платникам податків майже $1 млн на місяць: на оплату екіпажу, пального і страховки.

З моменту конфіскації утримання яхти обійшлося американській владі у близько $32 млн.

Яхта була заарештована в травні 2022 року на Фіджі на запит США у зв'язку з санкціями проти Керімова, а потім відбуксована в Сан-Дієго. У червні 2025 року федеральний суд Нью-Йорка дозволив продаж Amadea.

Amadea була однією з найгучніших знахідок спецоперації KleptoCapture, яку Мін'юст США розпочав після вторгнення Росії в Україну для пошуку та конфіскації активів підсанкційних бізнесменів.

Сулейман Керімов перебуває під санкціями з 2018 року за зв'язки з російським диктатором Володимиром Путіним і отримав прізвисько "російський Гетсбі".

Володіння конфіскованою яхтою становить ризики, оскільки право власності може бути оскаржене.

Колишній глава Роснєфті Едуард Худайнатов заявляв, що саме він є власником Amadea. У квітні 2025 року він просив суд призупинити продаж яхти та заборонити реалізацію за ціною нижче $230 млн до розгляду апеляції.

Худайнатов стверджував, що аукціон за заниженою вартістю "завдасть шкоди" власнику, нагадавши про подібну ситуацію з яхтою Дмитра Пумпянського, проданою на Гібралтарі за половину оцінної ціни.

Російські ЗМІ також називають Худайнатова справжнім власником яхти "Шехерезада", яку приписують Володимиру Путіну.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: США, Росія
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

