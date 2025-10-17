Бум ШІ-інвестицій може збільшити розрив між багатими й бідними країнами - МВФ

Інвестиційний бум у технології штучного інтелекту, який зараз активно спостерігається, зокрема у США, може посприяти глобальному зростанню, але й водночас збільшити розрив між багатими й бідними країнами.

Про це заявила в четвер на пресконференції у Вашингтоні директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Інвестиційний бум у технології ШІ додає неймовірного оптимізму», - зазначила глава Фонду.

Вона підкреслила, що інвестиції у штучний інтелект сконцентровані здебільшого в Сполучених Штатах, але це може мати вплив на глобальну економіку в цілому.

«Ми провели власну оцінку, і, на наш погляд, ШІ дійсно додасть до глобального зростання ще 0,1%-0,8%. Це є істотним показником, якщо памʼятати, що ми зараз застрягли на рівні близько 3%», - зазначила глава Фонду.

Водночас вона попередила, що інтенсивний розвиток технологій штучного інтелекту може посилити розділ між розвиненими економіками та бідними країнами.

«Ризик полягає в тому, що ми можемо опинитися у світі, де продуктивність зростає, але це також є джерелом розділу всередині країн та між країнами», - наголосила вона.