НОВИНИ
АНАЛІТИКА

МВФ бачить суттєві ризики для зростання світового ВВП у зв'язку з конфліктом США і Китаю

 

Міжнародний валютний фонд (МВФ) вбачає "суттєві знижувальні ризики" для глобального економічного зростання у зв'язку з посиленням напруженості у відносинах США і Китаю, заявив директор департаменту країн Азійсько-Тихоокеанського регіону (АТР) МВФ Крішна Шрінівасан.

"Якщо ці ризики матеріалізуються у вигляді підвищення мит і порушення ланцюжків постачань, зростання світової економіки може бути нижчим на 0,3 відсоткового пункту (в.п.), ніж очікується, - сказав Шрінівасан на Bloomberg TV у п'ятницю. - Подальша ескалація напруженості означатиме додаткові ризики для Китаю".

Останніми тижнями напруженість у відносинах двох країн посилилася після кількох місяців відносної стабільності. Вашингтон розширив технологічні обмеження щодо КНР і запровадив збори для китайських суден, що заходять в американські порти. У відповідь Пекін обклав зборами американські судна і вжив низку інших заходів, зокрема посилив контроль за експортом рідкоземельних металів.

МВФ очікує уповільнення темпів економічного зростання АТР у 2025 році до 4,5% з 4,6% у 2024 році, у 2026 році - до 4,1%. Прогноз на поточний рік, опублікований у п'ятницю, на 0,6 в.п. вищий за квітневий прогноз.

Економічна активність в АТР залишається стійкою, попри те, що регіон відчуває на собі наслідки американських мит і стикається з високою невизначеністю, зазначив Шрінівасан.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

