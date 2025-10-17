Санду розповіла, чому наступного прем'єра Молдови вирішили шукати в Україні

Президентка Молдови Мая Санду повідомила, що особисто звернулася до Александра Мунтяну із пропозицією очолити уряд країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NewsMaker.

Санду зазначила, що рішення про висунення Александру Мунтяну ухвалили після колективного обговорення з колегами з правлячої партії "Дія і солідарність" (PAS).

"У той момент, коли пан Дорін Речан оголосив нам, що не хоче більше виконувати обов'язки прем'єр-міністра, ми зібралися разом з кількома колегами з PAS і обговорили, яким повинен бути профіль наступного прем'єр-міністра", - сказала Санду.

Санду зазначила, що майбутній прем'єр-міністр повинен мати економічний профіль, враховуючи поточну ситуацію в країні.

"І ми вирішили, що профіль повинен бути економічним, тому що з багатьох об'єктивних і суб'єктивних причин у нас складна економічна ситуація", - додала вона.

За її словами, кандидатура Александру Мунтяну була обрана з кількох претендентів як найбільш відповідна.

"Ми проаналізували кілька кандидатур, і я зв'язалася з ним. Через деякий час нам вдалося отримати його згоду", - підкреслила вона.

Санду також зазначила, що знайома з Александру Мунтяну з 1990-х років і протягом цього часу стежила за його професійною діяльністю.

"Він людина з великим управлінським і життєвим досвідом", - наголосила президентка.