У Франції пропонують розірвати угоду 1968 року, яка надає громадянам Алжиру особливий статус

Французькі депутати пропонують розірвати франко-алжирську угоду 1968 року, яка забезпечує громадянам Алжиру особливий правовий статус у Франції, зокрема надає переваги у працевлаштуванні, проживанні та соцзахисті.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Le Monde.

"Цей статус створює порушення рівності, яке послаблює нашу правову систему і призводить до значних додаткових витрат для державних фінансів", - йдеться у парламентському звіті, представленому депутатами від президентської політичної сили Матьє Лефевром і Шарлем Родвелем.

За оцінками авторів документа, щорічна економія для бюджету у разі денонсації угоди може становити близько €2 мільярдів, хоча точну суму визначити складно через "нестачу або навіть приховування даних" з боку адміністрації.

Обидва депутати закликають вважати, що громадяни Алжиру «повинні мати не більше і не менше прав, ніж громадяни країн, що не входять до ЄС, які проживають у Франції».

Вони наполягають, що скасування угоди не потребує прямої конфронтації з Алжиром, адже документ фактично має односторонній характер і не передбачає принципу взаємності.

"Угода не містить жодних положень, що зобов'язують алжирську сторону, тому фактично є декларацією Франції, а не справжнім двостороннім договором", - зазначається у звіті.

Франко-алжирська угода була підписана у 1968 році, через шість років після завершення війни за незалежність Алжиру. Вона мала на меті полегшити в'їзд і працевлаштування громадян Алжиру у Франції, які тоді були необхідні для відбудови французької економіки.

Документ передбачає, що алжирці можуть отримати десятирічний дозвіл на проживання за спрощеною процедурою, а члени їхніх сімей - аналогічний дозвіл одразу після возз'єднання. Також угода надає доступ до системи соціального захисту на рівні з французькими громадянами. Зокрема, пенсія, зароблена під час роботи в Алжирі, виплачується у Франції. Алжирці також мають право на так звану «солідарну пенсію» одразу після отримання посвідки на проживання, ці кошти виплачується незалежно від наявності в них трудового стажу.

Раніше у лютому цього року подібну ініціативу підтримав звіт французького Сенату, а колишній міністр внутрішніх справ Брюно Рітайо неодноразово закликав переглянути угоду, яка «втратила сенс у сучасних умовах».

Згідно зі статистичними даними, алжирці становлять найчисленнішу іноземну спільноту у Франції - майже 650 тисяч осіб у 2024 році. Вони також є першою національністю серед нелегальних мігрантів - понад 33 тисячі.

Пропозиції розірвати угоду лунають на тлі дипломатичної напруги між Францією та Алжиром, яка загострилась з літа 2024 року після визнання Францією марокканського плану автономії для Західної Сахари.

Ще одним вагомим фактором, який може вплинути на рішення влади, є необхідність суттєвого скорочення державного боргу Франції та пошук додаткових джерел економії для формування бюджету країни.