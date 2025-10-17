Гострому критику Трампа Джону Болтону висунуті обвинувачення, повʼязані із секретними документами

Правоохоронні органи США висунули офіційні обвинувачення за 18 пунктами колишньому раднику Білого дому Джону Болтону, який останнім часом виступає з аргументованою систематичною критикою на адресу Дональда Трампа.

Про це повідомляє в четвер Fox News, передає Укрінформ.

«Згідно з обвинувальним актом, Болтону було висунуто звинувачення за вісьмома пунктами передачі інформації в питаннях національної оборони та десятьма пунктами зберігання інформації в питаннях національної оборони»,- зазначається в повідомленні.

При цьому телеканал цитує сам обвинувальний акт: «Приблизно з 9 квітня 2018 року до щонайменше 22 серпня 2025 року Болтон зловживав своїм становищем радника з питань нацбезпеки, поділившись понад тисячею сторінок інформації про свою щоденну діяльність на посаді радника, в тому числі інформацію, що стосується національної оборони, яка була засекречена до рівня Таємно/Цілком таємно з двома неавторизованими особами».

Як повідомляв Укрінформ, Джон Болтон був радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки з квітня 2018 року по вересень 2019 року. Тоді президент звільнив його, розмістивши повідомлення в соціальній мережі, не уточнивши при цьому розбіжностей, які призвели до їхнього конфлікту. Після цього колишній радник не стримував себе у критиці Дональда Трампа.