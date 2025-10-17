Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гострому критику Трампа Джону Болтону висунуті обвинувачення, повʼязані із секретними документами

 

Правоохоронні органи США висунули офіційні обвинувачення за 18 пунктами колишньому раднику Білого дому Джону Болтону, який останнім часом виступає з аргументованою систематичною критикою на адресу Дональда Трампа.

Про це повідомляє в четвер Fox News, передає Укрінформ.

«Згідно з обвинувальним актом, Болтону було висунуто звинувачення за вісьмома пунктами передачі інформації в питаннях національної оборони та десятьма пунктами зберігання інформації в питаннях національної оборони»,- зазначається в повідомленні.

При цьому телеканал цитує сам обвинувальний акт: «Приблизно з 9 квітня 2018 року до щонайменше 22 серпня 2025 року Болтон зловживав своїм становищем радника з питань нацбезпеки, поділившись понад тисячею сторінок інформації про свою щоденну діяльність на посаді радника, в тому числі інформацію, що стосується національної оборони, яка була засекречена до рівня Таємно/Цілком таємно з двома неавторизованими особами».

Як повідомляв Укрінформ, Джон Болтон був радником президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки з квітня 2018 року по вересень 2019 року. Тоді президент звільнив його, розмістивши повідомлення в соціальній мережі, не уточнивши при цьому розбіжностей, які призвели до їхнього конфлікту. Після цього колишній радник не стримував себе у критиці Дональда Трампа.
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3603  0,04 0,11 41,9350  0,03 0,07
EUR 48,4427  0,24 0,49 49,1597  0,27 0,55

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7050  0,05 0,11 41,7350  0,05 0,11
EUR 48,8000  0,12 0,25 48,8300  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес