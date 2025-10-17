Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 11:55
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Греції узаконили норму, яка дозволяє 13-годинний робочий день
09:17 17.10.2025 |
Парламент Греції у четвер, 16 жовтня, схвалив новий закон про працю, який, зокрема, дозволить 13-годинний робочий день у виняткових обставинах. Про це повідомляють грецькі медіа, зокрема Liberal, Metaforespress, Ta Nea.
Таким чином Греція стала першою країною ЄС, яка запровадила 13-годинний робочий день.
Законопроєкт Міністерства праці та соціального забезпечення під назвою "Справедлива робота для всіх" було схвалено на пленарному засіданні після поіменного голосування. Обговорення відбувалися на тлі жорсткої критики з боку профспілок та опозиційних партій.
Цього місяця профспілки провели два загальні страйки проти реформи, останній з яких відбувся у вівторок. За даними лівої партії СІРІЗА, тисячі робітників протестували проти норми, "гідної Середньовіччя".
СІРІЗА відмовилася брати участь у голосуванні, а представник парламентського блоку Христос Яннуліс засудив законопроєкт, назвавши його "законодавчим чудовиськом".
Уряд наполягає на тому, що 13-годинний робочий день є необов'язковим, стосується лише приватного сектору та може застосовуватись лише до 37 днів на рік.
Нова норма, яка набере чинності найближчим часом, дозволяє працівникам працювати довше на одного роботодавця. Ті, хто має більше одного роботодавця, вже можуть працювати довше.
"Тепер ми даємо можливість (працівнику) виконувати цю додаткову роботу для того ж роботодавця, не добираючись до роботи, з підвищенням заробітної плати на 40%", - заявила в парламенті міністерка праці Нікі Керамеус.
Закон є частиною реформи, спрямованої на перетворення ринку праці Греції на "один із найбільш гнучких у Європі". Уряд пояснює, що зміни необхідні через старіння населення і дефіцит кваліфікованих кадрів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Вперше з лютого Укренерго запровадило обмеження для промисловості на весь день
ТОП-НОВИНИ
|Politico: Єврокомісія хоче залучити для «репараційної позики» додаткові €25 млрд росактивів
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|AP: Трамп сигналізує, що не готовий надати Україні Tomahawk
|Венс: росіяни схильні переоцінювати свої успіхи на полі бою, що ускладнює досягнення мирної угоди
|Sony подала заявку на отримання банківської ліцензії в США
|Бум ШІ-інвестицій може збільшити розрив між багатими й бідними країнами - МВФ
|МВФ бачить суттєві ризики для зростання світового ВВП у зв'язку з конфліктом США і Китаю
|В ЄС попередньо схвалили EUR1,5 млрд Програму Європейської оборонної промисловості на 2025-27рр з EUR300 млн для України
Бізнес
|Netflix запускає відеоподкасти у партнерстві зі Spotify
|Штучні м'язи стають твердими або м'якими, мають переваги обох типів та підіймають x4000 власної ваги
|Новий «дизельгейт»: у Британії почався суд над найбільшими у світі автовиробниками
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США