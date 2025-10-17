У Греції узаконили норму, яка дозволяє 13-годинний робочий день

Парламент Греції у четвер, 16 жовтня, схвалив новий закон про працю, який, зокрема, дозволить 13-годинний робочий день у виняткових обставинах. Про це повідомляють грецькі медіа, зокрема Liberal, Metaforespress, Ta Nea.

Таким чином Греція стала першою країною ЄС, яка запровадила 13-годинний робочий день.

Законопроєкт Міністерства праці та соціального забезпечення під назвою "Справедлива робота для всіх" було схвалено на пленарному засіданні після поіменного голосування. Обговорення відбувалися на тлі жорсткої критики з боку профспілок та опозиційних партій.

Цього місяця профспілки провели два загальні страйки проти реформи, останній з яких відбувся у вівторок. За даними лівої партії СІРІЗА, тисячі робітників протестували проти норми, "гідної Середньовіччя".

СІРІЗА відмовилася брати участь у голосуванні, а представник парламентського блоку Христос Яннуліс засудив законопроєкт, назвавши його "законодавчим чудовиськом".

Уряд наполягає на тому, що 13-годинний робочий день є необов'язковим, стосується лише приватного сектору та може застосовуватись лише до 37 днів на рік.

Нова норма, яка набере чинності найближчим часом, дозволяє працівникам працювати довше на одного роботодавця. Ті, хто має більше одного роботодавця, вже можуть працювати довше.

"Тепер ми даємо можливість (працівнику) виконувати цю додаткову роботу для того ж роботодавця, не добираючись до роботи, з підвищенням заробітної плати на 40%", - заявила в парламенті міністерка праці Нікі Керамеус.

Закон є частиною реформи, спрямованої на перетворення ринку праці Греції на "один із найбільш гнучких у Європі". Уряд пояснює, що зміни необхідні через старіння населення і дефіцит кваліфікованих кадрів.