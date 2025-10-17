Фінансові новини
- |
- 17.10.25
- |
- 01:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У Європарламенті хочуть обмежити соцмережі дітям до 16 років
23:56 16.10.2025 |
Депутати профільного комітету Європарламенту в четвер схвалили пропозицію про посилення захисту неповнолітніх в інтернеті, включно з обмеженням їхнього доступу до соцмереж.
Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європарламенту.
У звіті, ухваленому комітетом Європейського парламенту з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів, законодавці рекомендували узагалі заборонити дітям віком до 13 років доступ до соціальних мереж.
Для дітей до 16 років такий доступ можливий тільки за згодою батьків, ідеться в пропозиції.
Також євродепутати закликали до штрафів і заборон для платформ, які порушують правила блоку щодо захисту неповнолітніх відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).
Щоб обмежити доступ до шкідливого контенту, євродепутати пропонують заборонити для неповнолітніх алгоритми, засновані на взаємодії, відключити функції що викликають залежність, та заборонити для дітей механізми, схожі на азартні ігри.
Пропозиція буде винесена на голосування всього Європарламенту під час пленарного засідання з 24 по 27 листопада.
Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.
В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|НБУ пропонує ускладнити закриття ФОП, щоб зупинити «дроп-схеми»
|Створення Одеської МВА - місту загрожує двовладдя?
|ЗСУ вночі знову уразили Саратовський НПЗ
|Міськрада Одеси призначила тимчасового голову замість Труханова
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|У Європарламенті хочуть обмежити соцмережі дітям до 16 років
|Трамп домовився з Путіним зустрітися у Будапешті
|Трамп прямолінійно пригрозив ХАМАС через страти у секторі Гази
|США та Україна створили БпЛА великої дальності з елементами ШІ
|Bloomberg: Зеленський попросить у США газ в обмін на доступ до ГТС України
|Пекін відреагував на заяву Трампа про те, що настав час змусити Китай припинити купувати нафту в Росії
Бізнес
|Microsoft офіційно припиняє підтримку операційної системи Windows 10
|Китай запровадив експортні обмеження проти Nexperia після втручання Нідерландів
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів