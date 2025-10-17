У Європарламенті хочуть обмежити соцмережі дітям до 16 років

Депутати профільного комітету Європарламенту в четвер схвалили пропозицію про посилення захисту неповнолітніх в інтернеті, включно з обмеженням їхнього доступу до соцмереж.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила пресслужба Європарламенту.

У звіті, ухваленому комітетом Європейського парламенту з питань внутрішнього ринку та захисту споживачів, законодавці рекомендували узагалі заборонити дітям віком до 13 років доступ до соціальних мереж.

Для дітей до 16 років такий доступ можливий тільки за згодою батьків, ідеться в пропозиції.

Також євродепутати закликали до штрафів і заборон для платформ, які порушують правила блоку щодо захисту неповнолітніх відповідно до Закону про цифрові послуги (DSA).

Щоб обмежити доступ до шкідливого контенту, євродепутати пропонують заборонити для неповнолітніх алгоритми, засновані на взаємодії, відключити функції що викликають залежність, та заборонити для дітей механізми, схожі на азартні ігри.

Пропозиція буде винесена на голосування всього Європарламенту під час пленарного засідання з 24 по 27 листопада.

Голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн особисто підтримує обмеження соцмереж для дітей і доручила групі експертів до кінця року подати звіт про заходи, які можна вжити на рівні ЄС.

В останні місяці деякі країни Євросоюзу публічно заявили про прагнення обмежити доступ дітей до соцмереж. Лідером у цьому процесі є Франція, чий президент Емманюель Макрон заявив про бажання заборонити соціальні мережі для дітей до 15 років.