Пекін відреагував на заяву Трампа про те, що настав час змусити Китай припинити купувати нафту в Росії

 

Пекін відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про те, що настав час змусити Китай припинити купувати російську нафту.

«Китай неодноразово чітко висловлював свою позицію з цього питання. Торговельна та енергетична співпраця Китаю з іншими країнами, включаючи Росію, є законною. Те, що зробили США, - це типове одностороннє цькування та економічний примус, які серйозно порушать міжнародні економічні та торговельні правила та загрожуватимуть безпеці та стабільності світових виробничих та логістичних ланцюгів», - заявив речник МЗС Китаю Лінь Цзянь, відповідаючи на запитання «Чи є купівля російської нафти Китаєм частиною поточних торговельних переговорів зі Сполученими Штатами?»

Він зазначив, що позиція Китаю щодо української кризи (так Пекін називає війну РФ проти України - ред.) є «об'єктивною, справедливою та чесною».

У МЗС заявили, що рішуче виступають проти того, щоб США перенаправляли це питання до Китаю та запроваджували незаконні односторонні санкції проти Китаю.

«Якщо законним правам та інтересам Китаю буде завдано шкоди, Китай вживатиме контрзаходів для рішучого захисту свого суверенітету, безпеки та інтересів розвитку», - додав речник.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що отримав запевнення від прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді, що Індія припинить купувати нафту у Росії. У своєму виступі Трамп додав, що зараз настав час змусити Китай зробити те саме.

У серпні видання Bloomberg писало, що нафтопереробні заводи Китаю збільшили закупівлі російської сирої нафти, скориставшись можливістю придбати вантажі зі знижкою, від яких відмовилася Індія.

Китай позиціонує себе як нейтральну сторону у війні РФ проти України і заявляє, що не надає військової допомоги жодній зі сторін, на відміну від США та інших західних країн. Але Пекін залишається близьким політичним і економічним союзником Росії, і члени НАТО називають Китай «вирішальним посібником» війни, яку він ніколи не засуджував.

Проєкт «Схеми» (Радіо Свобода) в одному зі своїх розслідувань розповідав, як Китай став єдиним постачальником у РФ низки рідкісних металів для виробництва зброї після введення західних санкцій.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

