Посольство Сербії в Україні відновило роботу в Києві та провело прийом

Посольство Республіки Сербія провело прийом з нагоди повернення дипломатичної місії до Києва та відкриття нового приміщення за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 48. Захід зібрав дипломатів, представників урядових структур, бізнесу та академічних кіл України.

Під час виступу посол Сербії в Україні Андон Сапунджи наголосив, що відкриття посольства символізує «повернення Сербії до Києва» та відновлення активної співпраці між двома країнами.

«Наш робочий простір ще не завершений, але я хотів поділитися з вами цією радістю вже зараз - Serbia is back! Сербія повернулася!», - зазначив він, звертаючись до гостей.

У своїй промові дипломат підкреслив глибокі історичні зв'язки між українським та сербським народами. Зокрема, у XVIII столітті понад 50 тисяч сербів оселилися на території сучасної України - поблизу Бахмута та в Кіровоградській області, заснувавши Слав'яносербію та Нову Сербію. Водночас ще у XVII столітті українці переселялися до Сербії, переважно у Воєводину.

Посол також зазначив, що від початку повномасштабного вторгнення понад 100 тисяч українців знайшли прихисток у Сербії, створили там компанії, а їхні діти почали навчатися сербською мовою.

Сербія надає гуманітарну допомогу Україні - зокрема, реалізує проєкти з будівництва підземних дитячих садків поблизу фронту, постачає обладнання для енергетичної інфраструктури та організовує освітні програми для дітей із Сум та Харкова.

Окремо було відзначено викладачів і студентів сербістики, які зберігали наукові та культурні зв'язки між країнами навіть у найважчі роки війни.

«Ми тут, щоб жити, працювати та ділитися всім разом із вами, нашими дорогими українськими друзями», - завершив промову посол.

Україна та Сербія (тоді СФРЮ) встановили дипломатичні відносини 15 квітня 1994 року. Посольство Сербії в Києві розпочало роботу у 1995 році, але у 2022 році тимчасово призупинило діяльність через безпекову ситуацію. Восени 2025 року дипломатична місія офіційно відновила роботу у Києві за адресою вул. Богдана Хмельницького, 48. Посольство України в Белграді діє з 1995 року.