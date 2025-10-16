Фінансові новини
- 16.10.25
- 19:58
Румунія хоче запровадити «золоту візу» за інвестиції у €400 тисяч - ЗМІ
17:33 16.10.2025 |
Румунія планує запровадити «золоту візу», яка пропонує громадянам третіх країн, які не є членами ЄС або Європейської економічної зони, дозвіл на проживання на 5 років у обмін на інвестиції в розмірі щонайменше 400 000 євро.
Про це повідомляє RJ з посиланням на портал Profit.ro, передає Укрінформ.
Зазначається, що уряд готує проєкт «Програма посвідки на проживання за інвестиції», натхненний такими країнами, як Греція, Португалія, Угорщина, Іспанія та Італія.
Проєкт передбачає отримання дозволу на проживання, який дасть змогу заявникам подати запит на набуття громадянства Румунії через 5 років.
Передбачаються такі прийнятні інвестиції для отримання «золотої візи»: купівля румунських державних облігацій (мінімум на 400 тис. євро) з терміном погашення щонайменше 5 років або придбання нерухомості вартістю щонайменше 400 000 євро, яка буде утримуватися щонайменше 5 років. Крім того, пропонується купити акцій румунських компаній або зробити інвестиції в інвестиційні фонди на щонайменше 400 тис. євро.
Відмічається, що заявники повинні довести законність своїх коштів, не бути у списках санкцій та не становити загрозу безпеці.
Програма вимагає обов'язкових консультацій з Румунською розвідувальною службою (SRI), Службою зовнішньої розвідки (SIE), Національним управлінням із запобігання та боротьби з відмиванням грошей (ONPCSB) та іншими відповідними установами перед видачею дозволів.
Повідомляється, що наразі серед всього спектру передбачених румунським законодавством способів отримання іноземцем дозволу на довгострокове проживання найчастіше іноземні залишаються на проживання з метою роботи, здійснення комерційної діяльності, як партнер або адміністратор компанії та проживання з метою возз'єднання сім'ї, пише Romania Journal.
