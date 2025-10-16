Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спад і «стискання»: Лукашенко заявив про проблеми в економіках Білорусі та Росії

 

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді щодо проєктів прогнозних документів на 2026 рік заявив про тривалий спад у низці галузей економіки країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко назвав результати роботи білоруської економіки з початку 2025 року неоднозначними. Він нагадав про завершення у цьому році реалізації шостої п'ятирічної програми, наголосивши, що до кінця року необхідно «докласти неймовірних зусиль», щоб усі параметри були виконані.

Водночас Лукашенко визнав, що у низці традиційних галузей економіки Білорусі спостерігається спад.

«Три з п'яти параметрів прогнозу на цей рік (поки що - ред.) не виконуються. Валовий внутрішній продукт збільшився менш ніж на 2% за вісім місяців», - сказав він.

За словами самопроголошеного президента, серед недоліків у роботі економіки - просідання показників у промисловості (99,2%), зупинка темпу експорту (на рівні 97-98%) та низькі обсяги інвестицій (близько 19% від ВВП).

Під час наради у четвер Лукашенко також зазначив, що економіка Росії «стискається», додавши, що ігнорувати цю ситуацію не можна, оскільки близько 67% експорт та 56% імпорту Білорусі, за його словами, припадає на РФ.

Він висловив сумнів щодо можливості втілення плану зростання економіки Білорусі на наступний рік на 2,8%.

«Щодо прогнозних показників на 2026 рік: потрібен реалістичний, але напружений сценарій», - сказав Лукашенко.

Він також вимагав чіткої роботи «мобілізаційної економіки» в умовах спаду на основному ринку. Самопроголошений білоруський лідер підкреслив, що важко міркувати про макроматерії за нинішньої ситуації, коли «за одним парканом вже вирує війна, за іншим - до неї стрімголов летять».

Лукашенко порадив учасникам зустрічі вилізти «зі своїх теплих крісел, автомобілів» та почати дивитися «значно далі, ніж наш традиційний російський ринок».
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

