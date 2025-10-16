Спад і «стискання»: Лукашенко заявив про проблеми в економіках Білорусі та Росії

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко на нараді щодо проєктів прогнозних документів на 2026 рік заявив про тривалий спад у низці галузей економіки країни.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє БЕЛТА.

Лукашенко назвав результати роботи білоруської економіки з початку 2025 року неоднозначними. Він нагадав про завершення у цьому році реалізації шостої п'ятирічної програми, наголосивши, що до кінця року необхідно «докласти неймовірних зусиль», щоб усі параметри були виконані.

Водночас Лукашенко визнав, що у низці традиційних галузей економіки Білорусі спостерігається спад.

«Три з п'яти параметрів прогнозу на цей рік (поки що - ред.) не виконуються. Валовий внутрішній продукт збільшився менш ніж на 2% за вісім місяців», - сказав він.

За словами самопроголошеного президента, серед недоліків у роботі економіки - просідання показників у промисловості (99,2%), зупинка темпу експорту (на рівні 97-98%) та низькі обсяги інвестицій (близько 19% від ВВП).

Під час наради у четвер Лукашенко також зазначив, що економіка Росії «стискається», додавши, що ігнорувати цю ситуацію не можна, оскільки близько 67% експорт та 56% імпорту Білорусі, за його словами, припадає на РФ.

Він висловив сумнів щодо можливості втілення плану зростання економіки Білорусі на наступний рік на 2,8%.

«Щодо прогнозних показників на 2026 рік: потрібен реалістичний, але напружений сценарій», - сказав Лукашенко.

Він також вимагав чіткої роботи «мобілізаційної економіки» в умовах спаду на основному ринку. Самопроголошений білоруський лідер підкреслив, що важко міркувати про макроматерії за нинішньої ситуації, коли «за одним парканом вже вирує війна, за іншим - до неї стрімголов летять».

Лукашенко порадив учасникам зустрічі вилізти «зі своїх теплих крісел, автомобілів» та почати дивитися «значно далі, ніж наш традиційний російський ринок».