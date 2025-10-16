Фінансові новини
Новий уряд Франції витримав ще один вотум недовіри
14:45 16.10.2025 |
Парламент Франції відхилив другий і фінальний вотум недовіри, який намагались оголосити уряду на чолі з прем'єр-міністром Себастьєном Лекорню.
Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".
Друга відхилена пропозиція про вотум недовіри уряду Лекорню була подана ультраправим "Національним об'єднанням".
Її підтримали 144 депутати Національних зборів, чого виявилось недостатньо. Для оголошення вотуму недовіри необхідно 289 голосів.
"Працювати, працювати, працювати. Дебати мали розпочатися, і вони розпочнуться ", - сказав Лекорню на виході з Національних зборів.
Раніше Національні збори відхилили пропозицію про вотум недовіри уряду Лекорню, подану депутатами ультралівої "Нескореної Франції".
Сам Лекорню перед тим сказав, що пропонує заморозити непопулярну пенсійну реформу, яка передбачає поступове підвищення пенсійного віку з 62 до 64 років, до наступних президентських виборів у 2027-му.
Цей крок привітала Соціалістична партія, без підтримки якої Лекорню міг загрожувати вотум недовіри 16 жовтня.
