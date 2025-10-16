Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Орбан прибуде на саміт ЄС пізніше, його інтереси представлятиме Фіцо

 

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуде на саміт ЄС 23 жовтня із запізненням через запланований виступ у Будапешті, але попросить прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо представляти і просувати угорську позицію під час його відсутності в Брюсселі.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибуде на саміт Європейського Союзу 23 жовтня пізніше, оскільки планує виступити з промовою на площі Кошута в Будапешті з нагоди національного свята, присвяченого річниці початку революції проти диктатури і радянської окупації в 1956 році.

Прем'єр-міністр опублікував у четвер на Facebook відео, в якому заявив, що попросить прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо просувати позицію Угорщини під час його відсутності.

Орбан раніше говорив в інтерв'ю виданню Mandiner про своє неодноразове прохання не проводити саміт ЄС в угорське національне свято, але це не було прийнято в Брюсселі. Тому прем'єр-міністр полетить до Брюсселя після свого виступу.

Портал Telex нагадує, що саміт ЄС починається о 10:00, виступ прем'єра на площі Кошута запланований на 13:00. Орбан додав, що письмово повідомить Брюссель про цей факт.

Нагадаємо, Роберт Фіцо пропустив саміт ЄС у Копенгагені 1 жовтня через проблеми зі здоров'ям після замаху минулого року.
 

