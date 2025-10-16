Американські компанії презентували 40-мм мініракети для безпілотників

Американська оборонна компанія Raytheon (RTX) у співпраці з Ordnance Aero розробила новий тип озброєння для безпілотних літальних апаратів - 40-мм ракети Miniature Air-to-Ground Missile (MAGM). Про це пише "Мілітарний", посилаючись на інсайдера The Dead District.

MAGM позиціонують як легку керовану ракету для малих і середніх БПЛА. Її головне завдання - розширити можливості безпілотних платформ уражати цілі на відстані, що підвищує рівень захищеності підрозділів.

За даними джерел, американська компанія Ordnance Aero спеціалізується на інтеграції боєприпасів у системи класу sUAS (малі безпілотні авіаційні системи), тому нова розробка органічно вписується у їхню лінійку компактних рішень. RTX, своєю чергою, має досвід у створенні малих керованих боєприпасів та ефекторів класу "повітря-земля". Спільний проєкт дозволяє об'єднати ці напрацювання для застосування на безпілотних платформах.

Практичне значення MAGM полягає у наданні БПЛА швидкого, точного та відносно недорогого засобу ураження легких цілей без необхідності залучення літаків чи гелікоптерів. Це може змінити тактику дій малих підрозділів, роблячи їх більш автономними у бойових умовах.

Офіційні технічні характеристики ракети, зокрема система її наведення та маса бойової частини, наразі у відкритих джерелах не розкриваються. Однак інформатор The Dead District розкрив дальність польоту MAGM, яка, за його даними, становить 1-1,5 км.

Повідомляється, що наразі виробники зосереджені на забезпеченні боєприпасу гнучкості інтеграції та сумісності з уже наявними тактичними системами.

