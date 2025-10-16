Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Американські компанії презентували 40-мм мініракети для безпілотників

Американські компанії презентували 40-мм мініракети для безпілотників

 

Американська оборонна компанія Raytheon (RTX) у співпраці з Ordnance Aero розробила новий тип озброєння для безпілотних літальних апаратів - 40-мм ракети Miniature Air-to-Ground Missile (MAGM). Про це пише "Мілітарний", посилаючись на інсайдера The Dead District.

MAGM позиціонують як легку керовану ракету для малих і середніх БПЛА. Її головне завдання - розширити можливості безпілотних платформ уражати цілі на відстані, що підвищує рівень захищеності підрозділів.

За даними джерел, американська компанія Ordnance Aero спеціалізується на інтеграції боєприпасів у системи класу sUAS (малі безпілотні авіаційні системи), тому нова розробка органічно вписується у їхню лінійку компактних рішень. RTX, своєю чергою, має досвід у створенні малих керованих боєприпасів та ефекторів класу "повітря-земля". Спільний проєкт дозволяє об'єднати ці напрацювання для застосування на безпілотних платформах.

Практичне значення MAGM полягає у наданні БПЛА швидкого, точного та відносно недорогого засобу ураження легких цілей без необхідності залучення літаків чи гелікоптерів. Це може змінити тактику дій малих підрозділів, роблячи їх більш автономними у бойових умовах.

Американські компанії презентували 40-мм мініракети для безпілотників

 

Офіційні технічні характеристики ракети, зокрема система її наведення та маса бойової частини, наразі у відкритих джерелах не розкриваються. Однак інформатор The Dead District розкрив дальність польоту MAGM, яка, за його даними, становить 1-1,5 км.

Повідомляється, що наразі виробники зосереджені на забезпеченні боєприпасу гнучкості інтеграції та сумісності з уже наявними тактичними системами.

Раніше повідомлялося, що розробники ударного дрона Switchblade представили новий БПЛА з ШІ та розпізнаванням цілей. Дрон є повністю електричним гелікоптером із можливістю вертикального зльоту та посадки.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: США
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,6358
  0,1249
 0,30
EUR
 1
 48,5224
  0,0077
 0,02

Курс обміну валют на сьогодні, 10:20
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3156  0,08 0,19 41,9066  0,07 0,18
EUR 48,2041  0,04 0,09 48,8931  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6400  0,01 0,02 41,6700  0,03 0,07
EUR 48,5500  0,15 0,31 48,5800  0,14 0,30

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес