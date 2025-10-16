Авторизация

Швеція витратить додаткові 900 млн євро на свої субмарини

 

Швеція уклала контракт на майже 900 млн євро на закупівлі, пов'язані з будівництвом двох субмарин класу Blekinge, які замовили раніше.

Про це повідомляє SVT, пише "Європейська правда".

Шведська оборонна компанія Saab отримала додаткове замовлення на обладнання та послуги на 9,6 млрд крон (майже 900 млн євро), пов'язані з будівництвом замовлених раніше субмарин класу Blekinge.

Постачання за контрактом плануються протягом 2026-2032 років.

"Saab наразі будує для Швеції найбільш передові у світі конвенційні субмарини. Завдяки чудовій співпраці між Saab та FMV (Адміністрацією військового забезпечення) ми забезпечуємо, щоби Швеція і надалі мала найкращі підводні спроможності, що допоможуть нам підтримувати безпеку у наших водах в наступні десятиліття", - зазначив керівник компанії Мікаель Йоханссон.

Раніше стало відомо, що Німеччина планує придбати понад 400 бронемашин за 7 млрд євро, а також замовить антидронові системи Skyranger для Бундесверу за 9 млрд євро.
