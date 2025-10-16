Авторизация

У Швеції вважають боротьбу з міграцією ключовою для повернення довіри виборців

 

Шведський міністр з питань міграції Йоган Форсселл вважає, що ЄС повинен продовжувати реалізацію планів щодо посилення депортації мігрантів, інакше ризикує втратити довіру європейських виборців.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю AFP.

Форсселл сказав, що Швеція та інші країни ЄС повинні зробити "все, що в наших силах", щоб виправити систему, в якій зараз лише близько 20% людей, яким наказано покинути країну, фактично повертаються до країни походження.

"Щоб зберегти певну довіру до міграційної системи і, відверто кажучи, довіру до Європейського Союзу, ми повинні рухатися вперед у цьому напрямку", - сказав міністр.

На його думку, відсутність прогресу в питанні повернення мігрантів підштовхне європейську громадськість до "більш радикальних рішень", ніж ті, що розглядаються зараз.

Швеція входить до групи країн, які підтримують створення так званих центрів повернення для шукачів притулку, чиї заяви відхилені.

Згідно з планами, запропонованими Європейською комісією, державам-членам буде дозволено укладати угоди з іншими країнами про створення таких центрів за межами ЄС.
Ключові теги: Швеція
 

