"Накращий момент, щоб посадити дерево, був двадцять років тому. Наступний – сьогодні"
Китайське прислів'я
У Швеції вважають боротьбу з міграцією ключовою для повернення довіри виборців
09:20 16.10.2025 |
Шведський міністр з питань міграції Йоган Форсселл вважає, що ЄС повинен продовжувати реалізацію планів щодо посилення депортації мігрантів, інакше ризикує втратити довіру європейських виборців.
Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю AFP.
Форсселл сказав, що Швеція та інші країни ЄС повинні зробити "все, що в наших силах", щоб виправити систему, в якій зараз лише близько 20% людей, яким наказано покинути країну, фактично повертаються до країни походження.
"Щоб зберегти певну довіру до міграційної системи і, відверто кажучи, довіру до Європейського Союзу, ми повинні рухатися вперед у цьому напрямку", - сказав міністр.
На його думку, відсутність прогресу в питанні повернення мігрантів підштовхне європейську громадськість до "більш радикальних рішень", ніж ті, що розглядаються зараз.
Швеція входить до групи країн, які підтримують створення так званих центрів повернення для шукачів притулку, чиї заяви відхилені.
Згідно з планами, запропонованими Європейською комісією, державам-членам буде дозволено укладати угоди з іншими країнами про створення таких центрів за межами ЄС.
|Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Трамп заявив, що Україна «хоче йти у наступ» і він обговорить це із Зеленським
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
|Пісторіус анонсував нову ініціативу підтримки України – з модернізації техніки
|Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Швеція витратить додаткові 900 млн євро на свої субмарини
|Швеція побудує зерносховища на півночі країни на випадок війни
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7