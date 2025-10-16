Фінансові новини
Bloomberg: Експорт палива з РФ упав до нового мінімуму через українські атаки на НПЗ
09:10 16.10.2025 |
Експорт російського палива впав до нового мінімуму з початку повномасштабної війни через проблеми з нафтопереробними заводами у РФ. Про це повідомило агентство Bloomberg.
За даними Vortexa Ltd., опрацьованими агентством, загальний обсяг морських постачань палива в середньому становив 1,88 млн барелів на день за перші 10 днів жовтня, що є найнижчим показником принаймні з початку 2022 року. Помірне відновлення постачань дизельного пального було приглушене рекордно низькими постачаннями нафти.
Російські НПЗ переробляють менше ніж 5 млн барелів на день, що також є найнижчим показником з початку 2022 року.
Агентство зазначило, що зниження обсягів постачань свідчить про певний рівень успіху кампанії України, спрямованої проти російських НПЗ.
Експорт нафти залишається обмеженим після атак минулого місяця на порт Усть-Луга, що обробляє понад 60% російських постачань. Відвантаження за спостережуваний період цього місяця впали на 43% порівняно з вересневими показниками до 198 000 барелів на день, що є найнижчим показником принаймні з січня 2022 року.
Постачання мазуту знизилися на 8% до 727 000 барелів на день, що є найнижчим показником за три місяці. Постачання сировини для нафтоперероблення, такої як вакуумний газойль, впали на 38% до 44 000 барелів на день.
