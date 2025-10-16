Авторизация

Суддя в США зупинила спроби Трампа масово скоротити держслужбовців під час «шатдауну»

 

Федеральна суддя в Сан-Франциско в середу зупинила спроби адміністрації Трампа звільнити тисячі федеральних службовців під час «шатдауну», назвавши цей крок незаконним.

Про це йдеться в повідомленні CNN, передає Укрінформ.

«Суддя Сьюзен Іллстон на початку слухання щодо законності звільнень чітко зазначила, що готова прийняти екстрене судове рішення, яке зупинить плани адміністрації, поки триває судовий процес»,- зазначається в повідомленні.

Процес проходить за поданням профспілкових організацій, які представляють федеральних службовців.

Суддя видала офіційне рішення, коли слухання завершилися приблизно через годину.

Призначена ще президентом Клінтоном суддя Іллстон, назвала заплановані адміністрацією Трампа звільнення неприпустимими та «політично мотивованими». При цьому вона вказала на заяви чинного президента про те, що скорочуватимуться програми та агентства, які підтримують демократи.

«Існують закони, які регулюють те, як ми можемо робити те, що ми робимо. В тому числі закони, які регулюють те, як ми здійснюємо скорочення штатів. А діяльність, яка тут здійснюється, суперечить законам»,- підкреслила суддя.
