НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Трамп повідомив про плани розширити боротьбу з наркокартелями Венесуели на суші

 

США встановили повний контроль над морськими маршрутами, і тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-трансляцію Білого дому.

Після того як США домоглися контролю над морськими маршрутами поставок наркотиків, Вашингтон готовий розглянути можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі - операцій на суші.

Про це заявив президент Дональд Трамп, зазначивши, що американські сили вже "утримують море під повним контролем".

Морські операції та їхні результати

Трамп повідомив, що за останні дні не було зафіксовано жодного човна з контрабандним вантажем, що він назвав результатом посилених дій на морі. За словами президента, раніше через ці маршрути перевозили великі партії наркотиків на швидкісних і дорогих суднах.

Наступний крок - дії на суші

Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає США можливість сухопутних операцій, Трамп заявив, що "не може розкривати деталі", але підтвердив, що цей варіант обговорюється.

На думку експертів, може йтися як про військові рейди, так і про спільні місії з партнерами в регіоні. Вашингтон має намір повністю перекрити ланцюжки поставок наркотиків, включно з тими, що проходять суходолом через територію сусідніх країн.

Нагадуємо, що Пентагон підготував план, який передбачає можливу передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, який буде реалізовано в разі схвалення президентом США Дональдом Трампом.
За матеріалами: РБК-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7607
  0,0093
 0,02
EUR
 1
 48,5301
  0,2947
 0,61

Курс обміну валют на сьогодні, 09:31
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2805  0,11 0,28 41,9374  0,04 0,10
EUR 48,1305  0,03 0,07 48,9005  0,05 0,10

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6300  0,16 0,38 41,6400  0,18 0,43
EUR 48,4000  0,03 0,06 48,4350  0,03 0,06

