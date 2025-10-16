Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Трамп повідомив про плани розширити боротьбу з наркокартелями Венесуели на суші
09:00 16.10.2025 |
США встановили повний контроль над морськими маршрутами, і тепер Вашингтон розглядає можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на YouTube-трансляцію Білого дому.
Після того як США домоглися контролю над морськими маршрутами поставок наркотиків, Вашингтон готовий розглянути можливість переходу до наступного етапу боротьби з наркокартелями у Венесуелі - операцій на суші.
Про це заявив президент Дональд Трамп, зазначивши, що американські сили вже "утримують море під повним контролем".
Морські операції та їхні результати
Трамп повідомив, що за останні дні не було зафіксовано жодного човна з контрабандним вантажем, що він назвав результатом посилених дій на морі. За словами президента, раніше через ці маршрути перевозили великі партії наркотиків на швидкісних і дорогих суднах.
Наступний крок - дії на суші
Відповідаючи на запитання про те, чи розглядає США можливість сухопутних операцій, Трамп заявив, що "не може розкривати деталі", але підтвердив, що цей варіант обговорюється.
На думку експертів, може йтися як про військові рейди, так і про спільні місії з партнерами в регіоні. Вашингтон має намір повністю перекрити ланцюжки поставок наркотиків, включно з тими, що проходять суходолом через територію сусідніх країн.
Нагадуємо, що Пентагон підготував план, який передбачає можливу передачу Україні далекобійних ракет Tomahawk, який буде реалізовано в разі схвалення президентом США Дональдом Трампом.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
ТОП-НОВИНИ
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Трамп заявив, що Україна «хоче йти у наступ» і він обговорить це із Зеленським
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пісторіус анонсував нову ініціативу підтримки України – з модернізації техніки
|Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Швеція витратить додаткові 900 млн євро на свої субмарини
|Швеція побудує зерносховища на півночі країни на випадок війни
|У Швеції вважають боротьбу з міграцією ключовою для повернення довіри виборців
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7