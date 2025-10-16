Фінансові новини
- |
- 16.10.25
- |
- 10:03
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
США готують відповідь на китайське домінування у сфері технологій, - The New York Times
08:55 16.10.2025 |
США планують змінити підхід до управління економікою, посиливши державну участь у стратегічних галузях. Цей крок має знизити залежність від Китаю і зміцнити внутрішнє виробництво.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію The New York Times.
Адміністрація Дональда Трампа заявила про намір значно збільшити частку держави в американських компаніях, що працюють у критично важливих секторах.
Метою називають скорочення залежності від Китаю і відновлення контролю над глобальними ланцюжками поставок рідкоземельних мінералів і технологій.
Міністр фінансів США Скотт Бессент на форумі CNBC повідомив, що домінування Китаю в цій сфері вимагає від Вашингтона "більш рішучої промислової політики".
За його словами, нова стратегія передбачає активне втручання держави в сектори оборони, видобутку корисних копалин і виробництва мікрочіпів.
"Коли ви маєте справу з неринковою економікою, як Китай, ви повинні застосовувати промислову політику", - наголосив Бессент.
Держава повертається в економіку
Така політика знаменує відхід від традиційної моделі вільного ринку, якої США дотримувалися десятиліттями. У рамках оновленого курсу держава вже придбала частки в компаніях U.S. Steel, Intel, Trilogy Metals і MP Materials, що займається видобутком рідкоземельних металів.
Президент Трамп також доручив обмежити доходи Nvidia і AMD від угод із Китаєм і створити стратегічний запас мінералів спільно з фінансовими структурами, включно з JPMorgan Chase.
Бессент уточнив, що уряд виділив сім пріоритетних галузей, де має намір посилити контроль, включно з оборонним сектором. Він зазначив, що американські військові компанії повинні більше інвестувати в інновації, а не у викуп акцій.
"Наші оборонні компанії жахливо відстають у плані поставок", - сказав він, наголосивши на необхідності використовувати механізми "мінімальних цін" і "форвардних закупівель" для стабілізації ланцюжків виробництва.
Ескалація з Китаєм
Загострення економічних відносин пов'язане з рішенням Пекіна запровадити систему ліцензування експорту товарів, що містять рідкісноземельні матеріали та технології. Ці обмеження, що набувають чинності пізніше цього року, фактично блокують постачання сировини для західних компаній.
У відповідь Трамп пригрозив з 1 листопада запровадити 100-відсоткові мита на китайські товари та скасувати заплановану зустріч із Сі Цзіньпіном. Пізніше, після реакції ринку, він допустив можливість переговорів.
"Коли ми отримуємо такі оголошення, як цього тижня від Китаю щодо рідкісних мінералів, ми повинні бути самодостатніми або спиратися на союзників", - зазначив Бессент.
Американський торговий представник Джеймісон Грір назвав китайські правила "засобом економічного тиску" і звинуватив Пекін у порушенні торгового перемир'я.
США також ввели збори з китайських суден, на що Китай відповів дзеркальними санкціями. Попри напруженість, сторони можуть зустрітися в Південній Кореї вже цього місяця.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
ТОП-НОВИНИ
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Трамп заявив, що Україна «хоче йти у наступ» і він обговорить це із Зеленським
|У НАТО вже публічно визнають, що Україна повинна мати роль у спільній безпеці Альянсу
|Підрив «Північного потоку»: суд в Італії скасував рішення про екстрадицію до Німеччини підозрюваного українця
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Пісторіус анонсував нову ініціативу підтримки України – з модернізації техніки
|Німеччина виділяє 400 мільйонів євро на закупівлю далекобійних безпілотників для України
|Пісторіус: Берлін продовжуватиме зміцнювати ППО України, надасть додаткову допомогу на 2 млрд євро
|Швеція витратить додаткові 900 млн євро на свої субмарини
|Швеція побудує зерносховища на півночі країни на випадок війни
|У Швеції вважають боротьбу з міграцією ключовою для повернення довіри виборців
Бізнес
|Продажі Tesla Cybertruck різко впали — Маск скуповує непродані пікапи для власних компаній
|Google вкладе $15 млрд у будівництво ШІ-хаба в Індії, її найбільшого за межами США
|Microsoft представила свій перший власний генератор зображень
|У Китаї вчені розробили міцний пластик з бамбука, що розкладається за 50 днів
|У Європі нарахували вісім «зайвих» автозаводів
|Microsoft запустив конкурс Lingua з грантами до $50 тис. на розвиток української мови в ШІ
|Акції Xiaomi різко впали після чергової смертельної аварії з електромобілем SU7